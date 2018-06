Mytene og spørsmålene om hoggorm er mange og seiglivede, men zoolog og herpetolog Dag Dolmen, som er forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, har svarene.

1. Kan hoggormen svømme i saltvann?

– Den kan svømme ut på de ytterste holmer i skjærgården vår. Den skiller verken mellom saltvann, ferskvann, eller landjord. Den er en god svømmer, ikke så god som bueormen riktignok, men den kan svømme kilometervis om det skal være.

Forsker Dag Dolmen holder her en død hoggorm, henta fra kjelleren på Vitenskapsmuseet. Foto: Privat

2. Går det an å bli bitt av en svømmende hoggorm?

– Jeg tror det fins eksempler på at folk har blitt bitt, men den klarer ikke å løfte hodet i særlig grad, så sannsynligheten for å bli bitt er ganske liten i vann. Den har ikke interesse av å sno seg rundt halsen din, men du skal ikke fingre borti den i vann, for den kan bite seg fast eller hogge.

Ser du noe buktende midtfjords, kan det godt hende at det er en hoggorm. Foto: Paul Farnfield, ShaftInAction / Getty Images/iStockphoto

3. Må hoggormen føde i trær for ikke å bli drept av egne unger?

Nei, slik er det ikke. Hoggormen føder ikke i trær. Det kan nok ha hendt, men vanligvis føder den på bakken. Hvis ungene skulle bite hoggormmora, spiller det ingen rolle, for hun er immun mot hoggormgift.

Dersom du har sett en hoggorm føde fra et tre, er dette nok helt tilfeldig. Foto: Kåre Tonning

4. Er det farligst å bli bitt av en hoggormunge?

– Nei, hoggormungen har mye mindre gift enn de voksne. Gifta er den samme, men det kommer an på doseringa. Det hender at voksne hoggormer biter tørt, eller injiserer lite eller mye gift, og det samme skjer med ungene. Noen påstår at ungen gir full dose, men det er ikke helt sikkert. De små er derimot kvikkere til å bite, de biter nesten alltid, mens de voksne biter nokså sjeldent.

Den er ganske liten, men søt er den vel kanskje likevel ikke. Kjapp til å bite er den også. Foto: Colorbox

Kristoffer (3) alvorleg forgifta av hoggorm

5. Er det trygt å løfte vekk hoggorm etter halen?

– Nei, det er ikke trygt, men det kommer an på hvem du er, hvor stor hoggormen er og temperaturen. Hvis du er «flink» med hoggorm, kan du nok løfte en stor hoggorm etter halen, men en liten hoggorm er muskelsterk nok til å sno seg opp og bite deg i fingeren. En voksen hoggorm kan også slenge seg fra side til side hvis de er varme, så du utsetter deg alltid for fare dersom du plukker opp en hoggorm.

Du skal vite hva du gjør dersom du løfter en hoggorm. Den er uansett fredet og skal helst ikke forstyrres. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Hildur (55) fanget uforglemmelig slangekamp på video

6. Kan hoggormen bite gjennom sko?

– Nei, da må det være veldig tynne sko. Vi som holder på litt med hoggorm bruker plastbelagte hansker, og de biter ikke gjennom slike hansker, og slett ikke gjennom vanlige sko. Men joggesko er veldig lave, og hoggormen ligger ofte oppe på en tue, så det er best å ha støvler.

Det er sikrest å ha på støvler i skog og mark - ikke minst fordi de har høyt skaft. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Tidlig sommervær gir hoggormfare

7. Er enkelte år hoggormår?

– Nei, det går det ikke an å si. Når folk oppdager mange hoggorm, kommer det ofte av at hoggormer liker de samme liene hvor folk liker å sitte og spise appelsinene og matpakka i om våren. I påskesola overvintrer hoggormene ofte på de stedene som fort blir snøfrie i solveggen. Ser folk da mer en to, tre stykker tror de at det ligger an til et skikkelig hoggormår, Men hoggormen formerer seg veldig langsomt slik at du aldri får topper med hoggormår.

Hoggormen finnes offisielt nord til Sømna ved Brønnøysund. For å være helt sikker på å ikke møte den, bør du dra til Troms eller ytre deler av Finnmark. Foto: Nyhetsspiller

Her leikar hoggormen seg i påskesola

8. Kommer hoggormen tilbake til hytta dersom du har sett den der tidligere?

– Det kan tenkes, eller den kan være på gjennomreise, eller det er tilfeldig. Hvis du oppdager den flere dager eller uker i strekk, så har den nok lagt sin elsk på hytta di. Hvis du ikke liker hoggorm, må du klippe plenen, tette sprekker i muren og fjerne bringebærkratt tett innpå hytta. Dersom hoggormen ikke har noen skjuleplass, som i en steinur, vil den ikke trives på stedet.

Hoggormen er vekselvarm og den kan ikke opprettholde en konstant kroppstemperatur, derfor kommer den ut for å sole seg. Foto: Hallvard Nordhagen, Hamar

Denne ubedne gjesten fann vegen til Merete sin garasje

9. Er det mer hoggorm nå enn tidligere?

– Ingen har foretatt noen seriøse undersøkelser, men klimaet blir varmere, og vi hører om hoggorm som dukker opp steder der den ikke har vært sett på mange år, eller kanskje aldri tidligere har vært. Antall innmeldte hoggormbitt stiger også og ligger i overkant av 200 hvert år. Men det kan jo være at folk melder inn flere funn til Giftinformasjonen. Det er litt usikkert, men jeg har en liten anelse om at det kanskje er litt flere hoggormer, sier forsker Dag Dolmen.