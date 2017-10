Det spirer og gror i Bø

Prosjektet er i regi av NAV og Midt-Telemark Næringsutvikling. Det er åtte deltagere med i prosjektet. De er fra Syria, Kenya, Norge, Eritrea og Aserbajdsjan. Målet for alle er fast jobb.

Forfulgt i hjemlandet

En av deltakerne i prosjektet er Idrak Abbasov som kommer fra Aserbajdsjan. Han er fribyforfatter fordi han ble forfulgt i hjemlandet sitt. Nå jobber han i Bø, hvor han dyrker syv forskjellige slag urter.

– Jeg ville ikke sitte hjemme, jeg ville ut å jobbe, sier Abbasov.

I Aserbajdsjan jobbet Abbasov som journalist. Han forteller at han var menneskerettighetsaktivist og fokuserte på dette arbeidet de siste syv årene han bodde i Aserbajdsjan.

Nilsen og Abbasov dyrker sju forskjellige slag urter som skal selges på julemesser i Telemark. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Arbeidstrening

Prosjektet "Fra jord til Bord" har allerede dannet en ny bedrift med navn "Spire og Gro AS". Mari Svalastog er prosjektleder, hun forteller at de ville lage en ekte bedrift ut av prosjektet for å gi deltakerne realistisk arbeidserfaring.

Marit Svalastog er prosjektleder for prosjektet "Fra jord til bord". Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi håper at dette prosjektet fører til mange år med drift, og at selskapet "Spire og Gro AS" kan være aktuelt for grupper som faller utenfor systemet til NAV, sier Svalastog.

"Spire og Gro AS" dyrker forskjellige krydderurter som skal selges på forskjellige julemesser rundt omkring i Telemark.

Lager ny skiløype

Prosjektet har flere oppgaver enn bare dyrking av urter. I Lifjell rydder deltagerne skogen for å lage nye ski- og sykkelløyper.

Arbeidsleder André Kristensen sier de håper skiløypa står klar til vinteren. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Her hogger vi ved og rydder skog, vi håper på at skiløypa skal være klar til vinteren, sier arbeidsleder for prosjektet André Kristensen.

To av dem som jobber i skogen i Lifjell er Ronny Opdahl og Khalid Hameed. De feller trær og rydder opp i skogen. Hameed er fra Syra, han forteller at mellom arbeidsøktene lager de bål og drikker kaffe sammen.

– Jeg er veldig glad for å være her og de vennene jeg har fått. Vi har blitt som en familie, forteller Hameed.