Det norske publikum gikk på en EM-blemme

– Optimist som jeg var for en måneds tid siden bestilte vi billetter til både semifinaler og finale. Nå har jeg lagt ut billettene for salg, sier tidligere landslagsspiller Hanne Hegh.

Hun har også datteren Emilie Hegh Arntzen på dagens landslag som spiller EM-i Frankrike.

Tidligere landslagsspiller i håndball, og mamma til Emilie Hegh Arntzen, Hanne Hegh har avbestilt billettene til semifinalene og finalen i årets håndball-EM I Frankrike. Foto: Stian Wåsjø Simonsen

De norske håndballjentene spiller for et fortsatt EM-liv tirsdag. Utvides suksessen mot Nederland kan det bli semifinale. Norge er likevel avhengig av hjelp fra andre for å nå målet. Dermed kan hundrevis av nordmenn bli snytt for gleden av å se de norske kvinnene kjempe om edelt metall.

Leder i Håndballens Venner, Sigvard Magelssen mener det norske folk er litt for bortskjemte med norske medaljer.

– Det er jo en liten gambling å bestille disse dyre billettene. Vi som er mest garvet ville ikke gjort det. Likevel er det en del som tar sjansen, og da har de bommet kraftig, sier han.

Får ikke pengene tilbake

Har du fått med deg hele håndball-EM fra start i Brest til finaledagen i Paris må du ut med rundt 26.000 kroner. Reiser du kun ned for å få med deg finalehelgen, må du ut med rundt 7000 kroner.

Lederen i Håndballens venner sier det ikke er mulig å avbestille turen og få pengene tilbake selv om Norge ikke når en semifinale eller finale.

– Jeg fikk en e-post av en av våre medlemmer som spurte pent om det var mulig å avbestille turen fordi det nå ser ut som om Norge ikke kommer til semifinale. Jeg svarte at han gjerne måtte avbestille turen, men at han ikke kunne få pengene tilbake, fordi turen var bestilt for flere måneder siden.

Leder i Håndballens venner, Sigvard Magelssen mener det norske håndballpublikum er bortskjemte med norske medaljer. Foto: Morten Andersen/NRK

Dyre håndballbilletter

Billettprisene til håndballkampene i EM er svært kostbare, ifølge Håndballens venner. Skal du se bronsefinalen, to semifinaler og finale må du punge ut med 3400 kroner.

– Det er faktisk mer enn det koster å reise til Japan og se alle kampene i VM der neste år. Det koster rundt 3000 kroner, sier Magelssen.

Og ikke nok med det; Om det norske håndballpublikum tenkte de skulle få med seg høydepunkter som Eiffeltårnet og Champs-Élysées i stedet for håndball, så er ikke heller det mulig. Nesten hele sentrum er stengt på grunn av demonstrasjonene i Paris.