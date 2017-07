Designet sin egen sommerjobb

– Først og fremst har jeg lenge hatt lyst til å starte noe selv, så fikk jeg denne muligheten som ville være lærerik og spennende, sier Nora Karita Bakke.

Hun driver sommerkafé på andre året ved Hydrostranda. Tidligere har det vært både butikk og kafeteria på feriestedet til Norsk Hydro, men de to siste åra har det ikke vært noe kafétilbud ved badestranda i Bamble.

Nå kan feriefolk i rundt 60 utleiehytter og andre badegjester nyte godt av innsatsen til 21-åringen.

Men det har krevd arbeid. Mer enn Bakke hadde trodd.

– Det er så mye en ikke tenker på som må gjøres. Jeg trodde det skulle være enklere enn det var og mindre arbeid, sier hun.

Tidligere var hun sjøl bare sommergjest på Hydrostranda. Nå har hun skapt et samlingssted for feriegjestene. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Viser pågangsmot

Regiondirektør i NHO i Telemark, Nikolai Boye, sier konkurransen om sommerjobber har blitt stadig tøffere de siste 5–6 åra.

– Hvor viktig er det at unge skaper sin egen arbeidsplass?

Regiondirektør i NHO Telemark, Nikolai Boye, sier arbeidsgivere legger merke til unge som har skapt sin egen jobb. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Det er veldig viktig. Du får god erfaring med planlegging og gjennomtenkning av ideer. Ikke minst har dette en betydning for markedet, sier han.





Å ha skapt sin egen sommerjobb ser derfor bra ut på CV-en.

– Det viser at du har skikkelig pågangsmot og guts. Du har fått en unik erfaring med å tenke igjennom de ulike sidene ved å stifte et selskap, forklarer regiondirektøren.

Nora Karita selger hjemmelaga eplekake i kafeen. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Tøff start på kafeen

Stiftelsen Norsk Hydro Feriesteder pusset opp lokalene til kafeen Bakke driver, men innredninga og designet har hun hatt ansvaret for sjøl med hjelp av familien. Erfaringa som kafévert er nyttig også i studiene i industriell design.

– Mange starter for seg selv etter studiet, og jeg har designet kafeen og også laga logo og plakater, sier hun.

Svein og Tove Andreassen fra Holmestrand er glade for kafétilbudet. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Likevel var ikke oppstarten i fjor sommer bare lett. Da været var dårlig og kundene uteble, fryktet 21-åringen sju lange, magre uker.

– Jeg var veldig nervøs for hvordan det skulle gå, for jeg visste ikke om jeg ville gå i pluss. Jeg hadde jo investert i starten, og da tenkte jeg at dette var en veldig dårlig idé, sier Nora Karita.

Men været bedret seg og gjestene kom, og har fortsatt å komme.

Nå regner Bakke med å drive kafeen iallfall en sommer til.

– Det beste med å drive kafe er at det er noe du sjøl har startet opp. Du ser alle gjestene som sitter og spiser og koser seg, og du vet at du er grunnen til det, sier hun.