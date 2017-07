Denne datoen kan koste deg dyrt

– Den går ut i år 2020, mens den du ser her går ut i september.

Petter André Pedersen fra Lillesand dobbeltsjekker datostemplingen på propanflaskene han kjøpte for to uker siden.

Kan bli dyrt for forbrukeren

Propanflasker må nå inn til kontroll hvert 10. år. Dersom du som forbruker har en gassflaske som har gått ut på dato er det ingen selvfølge at du får byttet den inn i en ny. Det kan med andre ord bli dyrt for deg.

Pedersen var den eneste av 10 spurte campingturister på Rognstranda Camping i Bamble, som i det hele tatt var klar over at det finnes en holdbarhetsdato på gassflaskene.

Petter-Andre Pedersen mottok nylig en flaske som bare er holdbar i to måneder. Foto: kristine koslung / nrk

– Jeg gikk rett og slett på en smell i fjor, så jeg endte med å kjøpe en ny flaske som er ganske dyrt.

Stavangerparet Ruth Jorunn og Kjell Sverre Nyvold hadde ingen anelse om at dette var noe de måtte ta hensyn til.

– Nei, jeg har aldri en gang tenkt på det, forteller Kjell Sverre Nyvold.

Stavangerparet byttet nylig inn sine beholdere og fikk nye i retur. Datostemplingen viste at den ene flasken var på kontroll i 2014 og dermed har sju år igjen før ny kontroll. På den andre flasken var stempelet så slitt at det var umulig å lese hva det sto.

Ruth Jorunn og Kjell Sverre Nyvold visste ikke at propanflasker går ut på dato. Foto: Kristine koslung / nrk

Hvem har ansvaret?

Så hvem har ansvar for å sørge for at du ikke ender opp med propanflasker du ikke får fylt på eller byttet på grunn av manglene periodisk kontroll?

NRK besøkte tre utsalgssteder i Grenlands-området for å sjekke holdbarheten på propanflaskene de selger, samt deres rutiner for å unngå å gi ut gamle flasker som har forfalt til periodisk kontroll. Kun to av stedene ville vise oss gassen de selger.

Både Europris ved Grasmyr i Bamble og Circle K Telemarksporten hadde propanflasker stemplet og merket med nye datoer. Butikksjef ved Europris Nina Skagsoset forteller at hun i hovedsak stoler på leverandørene når det kommer til holdbarheten på gassflaskene. Det samme forteller Even Øygarden, daglig leder ved Circle K Telemarksporten.

Nina Skagsoset mener det er leverandørene som har det delte ansvaret for å sørge for at produktene har lang holdbarhet. Foto: Kristine koslung / nrk

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det virksomhetene som fyller flaskene som har ansvaret for å passe på at det ikke fylles på flasker som er forfalt til periodisk kontroll.



Informasjonssjef i AGA, Jan-Einar Daae skriver i en epost til NRK at alle propanflasker som kommer til AGA sin fyllestasjon blir kontrollert før fylling. Hvis de er forfalt til periodisk kontroll skal de tas ut av omløp og skal ikke bli fylt før de er kontrollert og påført ny dato.

– Det er vårt ansvar som fyller, å sjekke dette, skriver Jan-Einar Daae.