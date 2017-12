Den omvendte julenissen hjelper stadig flere

– Nå har vi større pågang enn vi noen gang har hatt. Jeg regner med at vi runder over 100 familier i år.

Det sier Runar Abrahamsen, som starta Omvendt Julenisse.

Seks år etter den spede begynnelsen, står det nå handlevogner med forslag til matvarer som kunder kan gi bort, i mellom 60 og 70 matbutikker i Grenland. Det er så godt som i alle.

– Målet vi satte da vi starta var at vi skulle ha en full handlevogn fra hver butikk, men vi ser nå at vi må tømme en eller to ganger i uka for at det ikke skal flyte over.

– Flaut å si at jeg ikke har råd til mat

Fikk ideen som nyseparert

Runar Abrahamsen fikk ideen om å hjelpe andre i 2010 da han var nyseparert og feira jul med barna uten kona. Han lurte da på hva han skulle gjøre neste jul.

Runar Abrahamsen sier barn som ikke har så mye, kan ønske seg så små gaver at de iblant ringer foreldrene og ber dem ønske seg noe større. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Det blir tomt, tenkte jeg, og fikk lyst til å gjøre noe for noen få familier. Jeg fortalte familien min at neste år vil jeg ikke spise middag med dere. Da skal jeg ut og bidra til å gjøre andre glade til jul som ikke har det så bra.

– Hva er grunnen til at folk trenger hjelp fra dere?

– Det skyldes alt fra samlivsbrudd til feilutbetalinger fra NAV. Det kan være naboen din.

Nesten tomme kjøleskap

Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen, har aldri hørt om noe liknende i så stor skala.

Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen, synes det er flott at så mange dagligvarebutikker er med og at det viser et varmt og inkluderende lokalsamfunn. Foto: Virke

– Dette synes jeg er et fantastisk initiativ! Jeg har hørt om enkelt-eksempler som ligner, men ikke om noe i samme størrelse som dette.

Folk som trenger mathjelp, tar sjøl kontakt. Gruppa undersøker så om de må bidra øyeblikkelig, eller om familien kan vente til rett før jul.

– Du ser behovet veldig fort når du kommer til et hjem og åpner kjøleskapet og det nesten ikke står noe inni der, og du ser øynene på dem som tar imot. Da skjønner du at du har vært med på å gjøre noe bra.

Ønsket hårstrikk

De åtte hjelperne i Omvendt Julenisse lager klar både to og tre fulle bananesker til hver familie som skal vare til siste uka før jul og til over nyttårsaften. De formidler også videre klær og gaver.

Det minste ønsket de noen gang har fått inn, var fra ei jente på 4 år som så gjerne ville ha hårstrikk. Da gjorde de pakka litt større.

– Hun hadde vel ikke forventa at hun skulle få en snowracer akkurat ... det ansiktet på den jenta da, det var morsomt å se, sier Runar Abrahamsen.