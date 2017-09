Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar

Rapporten kom i dag morges.

– Rapporten konkluderer ikke når det gjelder dødsårsaken. Det framkommer heller ikke opplysninger eller forhold i denne rapporten som sender saken i noen ny retning, sier politiadvokat Asle Sandnes i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Dette er kun en foreløpig rapport.

– Jeg vet ikke når den endelige rapporten kommer, sier Sandnes.

Dette er Hjalmar-saken Foto: privat Ekspandér faktaboks Hjalmar Johnsen var med venner i et selskap på Kleiva i Skien fredag kveld.

62-åringen skulle reise hjem til boligen sin for å skifte klær. Senere på kvelden skulle han møte vennene igjen på Strøm Mat & Bar i Skien.

Johnsen gikk hjem for å bytte klær. Elektroniske spor viser at han var i nærheten av sitt eget hjem i Moflataveien klokken 20.28.

Etter det tidspunktet har ingen hatt kontakt med ham, og han dukket heller aldri opp til avtalen med vennene.

Johnsen bor alene i Skien. Det var kjæresten hans, som var bortreist i helgen, som meldte ham savnet.

Det ble satt i gang en stor leteaksjon mandag morgen. Mannskaper fra Røde Kors og politiet ble satt inn i søket.

Tirsdag kveld sperret politiet av et lite område på en av bruene på Klosterøya i Skien.

Tirsdag kveld, 19. september, pågrep politiet i Telemark en 35 år gammel mann fra Skien. Han er siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død (straffeloven § 281).

Politiadvokat Asle Sandnes bekrefter at en sykkel skal ha vært involvert i hendelsen, da Hjalmar Johnsen mistet livet.

Onsdag klokken 13.35 blir en død person funnet i havnebassenget ved Langbryggene i Skien. Dette viste seg å være Hjalmar Johnsen (62).

Politiet etterlyser en mørk herresykkel av merket Fuji, med skivebremser og demper foran og maxxis-dekk. Den ble sist sett fredag kveld på Bruene ved Damfossen.

Torsdag 21.september: Politiet har pågrepet og siktet enda en mann i forbindelse med drapssaken. Mannen, en 35-åring fra Telemark, er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød.

Torsdag ettermiddag: Politiet løslater begge de siktede 35-åringene fordi de mener det ikke er grunnlag for varetektsfengsling. Siktelsene blir opprettholdt

Torsdag kveld: Etter tips finner politiet en sykkel av samme merke som de har etterlyst. Den blir funnet i Skien sentrum.

Undersøker sykkel

Politiet etterlyste i går en sykkel i forbindelse med saken, og i går ble den funnet.

– Vi har fått inn en sykkel etter tips fra publikum. Vi er rimelig sikre på at er den sykkelen, og vi knytter den til hendelsen. Vi undersøker denne nærmere, og ser etter spor på sykkelen, eierskap og annet, sier politiadvokaten.

Han takker publikum for alle tips i saken.

Politiet undersøker nå om det er mulig at Hjalmar Johnsen falt over rekkverket ved Damfoss etter å ha blitt påkjørt av en sykkel.

– Det er det vi tror har skjedd, sier Sandnes.

– Men det er rekkverk på begge sider der. Er det mulig å bare falle over?

– Det er det vi må etterforske videre og se nærmere på nå, sier han.

To siktet

To menn, begge 35 år gamle, er siktet i saken. Den ene er siktet for uaktsomt drap, den andre for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Torsdag ettermiddag ble de begge sluppet fri. Politiet mener det ikke er grunnlag for å holde dem i varetekt, men siktelsene blir opprettholdt.

– Det er verken fare for gjentakelse, unndragelse eller bevisforspillelse, sa politiadvokat Asle Sandnes til NRK torsdag kveld.

Sandnes utelukker ikke at det kan bli aktuelt med ytterligere avhør av de to som er siktet.

Funnet av miniubåt

I flere dager søkte letemannskap etter Hjalmar Johnsen (62) som forsvant fredag i forrige uke. Johnsen dukket ikke opp til en avtalt middag i Skien sentrum fredag kveld, og ingen har hørt fra ham siden.

Onsdag ble det gjort søk med miniubåt og det ble funnet en død person i havnebassenget i byen.

Torsdag ettermiddag bekreftet politiet at det var den savnede Hjalmar Johnsen som ble funnet.