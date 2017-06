Tidligere toppsyklist har satt i gang trafikkurs rettet mot et bedre trafikkbilde. Konflikter mellom bilister og syklister er et kjent tema på norske veier, og dette vil Jon Lorentz Rangfred gjøre noe med.

Kursleder Jon Lorentz Rangfred, er fornøyd med oppmøtet på kurset. Foto: Rebekka Røed / NRK

– Det har vært en del konflikter og det er en del farlige situasjoner. Kan vi gjøre noe for å forandre forholdet til begge parter, gjør vi det, sier han.

Sette seg inn i hverandres situasjon

– Det som er det viktigste er kanskje at alle lærer litt om hvordan de andre trafikantene har det når de er ute. Altså at han som kjører bussen kanskje må tenke litt på hvordan det er å være syklist, og kanskje syklisten også kan lære litt om hvordan det er å kjøre buss, slik at vi ikke hindrer, men hjelper hverandre fram i trafikken.

Begynner med kommunikasjon

Terje strøm håper andre trafikanter får et slikt tilbud. Foto: Rebekka Røed / NRK

Deling av norske veier er en prøvelse for både syklister og bilister. Tilbudet om forståelse i trafikken blant syklister og bussjåfører setter lys på situasjoner fra begge parter, noe bussjåfør Terje Strøm synes er viktig.

– I stedet for kurs vil jeg kalle dette kommunikasjon mellom to bestemte grupper i trafikken. Og så får vi fram en del opplysninger som egentlig myndighetene burde tatt tak i for å løse trafikkbildet i Grenland. Det kommer jo en del fram her også, noe jeg synes er veldig bra.

– Begynner vi med kommunikasjon, blir det mye bedre etter hvert, sier bussjåfør Terje Strøm.