De siktede 35-åringene var på sykkeltur sammen

Marius Haugstoga, som forsvarer den ene 35-åringen, sier klienten ser positivt på å bli løslatt. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Han har vært sammen med han andre og vært på en sykkeltur og forstår nå at de muligens har vært borti en person. Men han skjønte ikke det på det tidspunktet det skjedde.

– Er han overraska over at den mannen de har truffet på under sykkelturen faktisk mistet livet?

– Det er han overraska over.

Augund Krogh som forsvarer 35-åringen som er sikta for uaktsomt drap sier de ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Forsvarer Augund Krogh sier klienten hans er ekstremt sliten etter å ha vært fengsla i to døgn. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Men vi mener politiet har tatt hensyn til forklaringa om at dette var en ulykke. Han er svært glad for å ha blitt løslatt og opplever at han har blitt trodd.

Krogh sier 35-åringen er letta og glad over å ha blitt sluppet fri, og at det er planlagt nye avhør av ham i neste uke.

Begge løslatt

Torsdag ettermiddag ble begge 35-åringene som er siktet sluppet fri. Politiet mener det ikke er grunnlag for å holde dem i varetekt. Men siktelsene blir opprettholdt.

– Det er verken fare for gjentakelse, unndragelse eller bevisforspillelse, sier politiadvokat Asle Sandnes.

Politiadvokat Asle Sandnes sier politiet ikke hadde noen grunn til å holde på mennene. Foto: Anne Lognvik / NRK

Han sier de nå skal systematisere den informasjonen de har, gjøre ytterligere etterforskning, samt foreta noen avhør.

Politiet: – Vi har en mistanke om hvordan det skjedde

Etter at en 35 år gammel mann fra Skien ble pågrepet tirsdag kveld, ble ytterligere en 35-åring pågrepet. Politiet opplyser at også denne mannen er fra Telemark.

De er fremdeles sikta for henholdsvis uaktsomt drap og for å ha forlatt en person i en hjelpeløs tilstand.

35-åringen som er sikta for uaktsomt drap har ikke latt seg avhøre igjen i dag.

– Han var ikke villig til å avgi noen ny forklaring i saken.

Kan ha funnet sykkelen

Etter tips fant politiet i ettermiddag en sykkel av samme type som de har etterlyst etter påkjørselen av Hjalmar Johnsen.

– Den er av samme type, men vi må nå undersøke om det er rett sykkel, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i politiet i Telemark.

Sykkelen de har lett etter har vært en mørk herresykkel av merket Fuji med skivebremser. Den skal ha demper foran og maxxis-dekk bak.

Av hensyn til etterforskningen vil politiet ikke si annet enn at sykkelen er funnet syd for Skien sentrum.

Obduksjonsrapport trolig i morgen

Det er ikke beslutta om det skal gjennomføres en rekonstruksjon på brua, men politiadvokaten sier det kan bli aktuelt.

Den foreløpige obduksjonsrapporten regner politiet å ha få i morgen.

–​ Da vil vi forhåpentligvis ha en klarere formening om hva som er dødsårsak, sier Asle Sandnes.