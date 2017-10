Stenger Høgenheitunnelen om natta

Riksveg 354 Høgenheitunnelen i Bamble i Telemark blir nattestengt frå søndag 8. oktober til fredag 13. oktober. Årsaka er at brua over E18 på Rugtvedt skal rivast for å gje plass til ny E18. Omkøyring via fylkesveg 353 og 356 om Herre og Flakvarp.