– Jeg var langt nede i kjelleren da jeg fikk vite at jeg ble kastet ut, sier Karlsen.

Først etter at hun hadde begynt førstegangstjenesten i luftforsvaret, ble hun fortalt at sikkerhetsklareringen ikke hadde blitt godkjent.

Russisk bakgrunn

Karlsen har russisk mor og far, men har bodd i Norge siden hun var seks år gammel. Hun ser på seg selv som norsk, og forteller at hun føler liten tilknytning til Russland.

Men det er den russiske bakgrunnen hennes som var begrunnelsen for at hun ikke fikk sikkerhetsklarering. Etter å ha levert inn klage, fikk hun følgende svar:

«Det foreligger slik tilknytning til Russland som tilsier at du ikke er sikkerhetsmessig skikket for å inneha sikkerhetsklarering». Forsvaret

I brevet står det også at den russiske tilknytningen kan lede til at hun, eller noen nær henne, kan bli utsatt for press fra Russland for å få tilgang til skjermingsverdig informasjon.

– Jeg føler at de tror jeg er russisk spion eller noe. Jeg skjønner det ikke, det er jo så mange andre kulturer som får være i militæret. Jeg har vært veldig lei meg, og føler meg sviktet og diskriminert, sier Karlsen.

I UNIFORM: Karlsen var godt i gang med førstegangstjenesten da hun ble sendt hjem. Foto: Privat

Forsvaret svarer at de ikke har grunnlag for å betvile at hun opplever å ha norsk identitet.

– Dette får imidlertid ikke avgjørende betydning for saksutfallet, heter det i avslagsbrevet.

– Svært beklagelig

NRK har vært i kontakt med Forsvaret som sier at de jobber hardt for at de som skal avtjene førstegangstjenesten får avklart status på sikkerhetsklarering før de starter.

– Det er stadig sjeldnere at dette skjer, men hvert enkelt tilfelle, er ett for mye. Forsvaret finner det svært beklagelig at hun har havnet i denne situasjonen, sier talsperson for Forsvaret, Per-Thomas Bøe.

FIKK DETTE SVARET I FANGET: «Ingen klarering» står det i svaret fra Forsvaret. Foto: PRIVAT Daria Karlsen

Prosessen kan ta lang tid dersom personen har tilknytning til et land Norge mangler sikkerhetssamarbeid med.

Karlsen leverte gjentatte ganger inn skjema med dokumentasjon på sin russiske bakgrunn. I militæret ble hun fortalt at sikkerhetsklareringen kom til å ordne seg.

– Jeg synes de burde ha funnet ut av det for lenge siden. Hadde jeg visst det på forhånd, hadde jeg lagt andre planer, sier Karlsen.

Til dette svarer Forsvaret at råd og veiledninger som gis av andre i klareringsprosessen noen ganger ikke samsvarer med det endelige resultatet.

Nå er Karlsen usikker på hva hun skal gjøre.

– Jeg går glipp av to skoleår. I fjor ventet jeg på å starte i militæret, og i år ble jeg kastet ut av militæret ti dager etter at søknadsfristen for studier hadde gått ut. Nå er framtiden veldig uforutsigbar, sier hun.