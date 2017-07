Dansa seg inn i nordmenn sine hjarte

– Det er moro å vere på tur med heile gjengen, seier Birgit Haukås.

Saman med resten av dansegruppa Tinndølan har ho teke turen til Landskappleiken på Røros. Hit kjem folkemusikarar frå heile landet for å konkurrere i alt frå dans til munnharpe. Haukås har akkurat teke andreplassen i Hardingfele klasse B når NRK treff ho på Røros.

Det er ikkje berre på landskappleiken Haukås og resten av Tinndølan nyt suksess. Gruppa merkar at telefonen ringer litt oftare etter at dei var med i Norske Talenter i år.

– Eg veit ikkje om eg vil kalle oss for kjendisar, men me merkar jo at me får meir merksemd, ler Haukås.

Vil løfte folkemusikken

Tinndølane kom seg heilt til finalen i Norske Talenter 2017. Dei sjarmerte tidleg dommarane med bunad, hallingdans og felemusikk. I finalen gjekk dei ikkje heilt til topps, men dei var likevel nøgd med resultatet.

– Me var jo litt underdogs. Det var jo andre typar dans med i konkurransen som er mykje meir populære, seier Knut Boksasp Berge. Han er også med i Tinndølan.

Han håpar at fleire unge får opp auga for folkemusikk og dans.

– Eg håper jo at me har greidd å skape blest rundt denne kulturen. Litt på same måte som Rybak Gjorde da han vann Eurovision, seier Berge.

Frå 20. juli reiser gruppa på turne i utlandet. Turen går til USA.

– Me skal framføre dans på mange norsk-amerikanske arrangement. Så det vert mykje reising til dei statane der nordmennene slo seg ned da utvandra, seier Berge.