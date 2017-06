– Jeg er en stolt Østfolding, som gleder meg til å flytte til Skien. Jeg ser fram til å få litt telemarking i blodet og bli en del av prosjektet til Thomas Bye på Teater Ibsen.

Det sier 26-årige Patrik Asplund Stenseth fra Sarpsborg, som er en av fem nyansatte skuespillere ved teateret.

Her omkranser de nyansatte Ibsen: Mathilde Alfrida Jakobsen, Marina Popovic, Mari Dahl Sæther og Patrik Asplund Stenseth. Stian Isaksen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Teater Ibsen

Patrik Asplund Stenseth var ferdig utdannet for tre år siden ved Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag. Etterpå har han initiert en teaterfestival i Sarpsborg, jobbet ved Scenekunst i Østfold, og jobbet som skuespiller i Stuttgart i Tyskland, som han fremdeles gjør.

Måtte svare på fire spørsmål

Teatersjef Thomas Bye hadde på forhånd bedt alle søkerne om å svare på fire spørsmål.

– Jeg skrev søknaden til jobben mens jeg var i Berlin, kulturhovedstaden i Europa. Jeg satt i en koselig liten og intim leilighet og vridde hodet rundt, sier Stenseth.

Søkerne måtte begrunne hvilket syn de hadde på teateret fra publikums perspektiv, fra utøvernes perspektiv, hva de ville gjøre ved teateret og hvem de ville jobbe med. Alt skulle få plass på én side.

– Så får jeg høre at det er 286 søkere – og deretter at jeg får komme på audition i Skien! Det var en fest i seg selv!

50 håpefulle skuespillere var inne til vurdering for å kjempe om fire åremålsstillinger som varer i halvannet år. De kunne velge en fritt valgt scenisk framføring i fire minutter. Deretter jobbet teatersjefen og skuespiller Ola Otnes med hver kandidat i 15 minutter.

– Det er så mange skuespillere som hadde fortjent stillingene ved teateret. Nå handler det om å sette sammen en best mulig gruppe som utfyller hverandre, sa teatersjef Thomas Bye etter at auditionrunden var unnagjort.

– Å stå på scenen er som å bestige en fjelltopp

Trodde han fikk hjerteinfarkt

Patrik Asplund Stenseth befant seg på Vernes lufthavn, flyet var forsinka og han var litt irritert da telefonen plutselig ringte. Som frilans skuespiller var han vant til at det enten var Telenor som vil selge et abonnement eller at det var et jobbtilbud. Telefonen ringte fra et nummer han ikke kjente.

– Hei, det er Thomas Bye.

– Da begynte pumpa å gå, og jeg kjente hjertet hamre. Det var som om det var ute av brystet, og jeg var sikker på at jeg ville få hjerteinfarkt.

– Ja, Patrik, jeg vil gjerne jobbe med deg, fortsatte teatersjefen.

– Det var helt sykt!

– Hvilke kvaliteter har du som gjør at Teater Ibsen blir et levende og godt teater?

– Jeg er engasjert, og lojal, og ser veldig fram til å komme til et hus med en så spennende teatersjef. Det rettferdiggjør å jobbe livsskiten ut av meg!