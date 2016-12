Dagens honnørkort blir historie

Tidligere i høst skrev NRK om Irene Hestvik Bøen fra Bø i Telemark, som kjemper for at utseende på dagens honnørkort skal endres.

Bøen fikk påvist brystkreft i 2013, og oppdaget spredning av kreften i fjor høst. I juli ble Bøen erklært ufør og mottok derfor sitt private honnørkort i posten som gir 50 prosent rabatt på kollektivtransport.

Snart blir utseende på dette honnørkortet til historie. Foto: privat

Dagens honnørkort er en stor, oransje, håndskrevet papirlapp av dårlig kvalitet. Beviset innholdet ikke noe bilde, og er derfor svært lett å forfalske.

Honnørkortet opplevdes for Bøen som svært stigmatiserende, da alle kan se at hun er ufør når hun bruker kortet på bussen.

Lover endring

Bøen og Uføres Landsorganisasjon (ULO) har i mange år kjempet for å få en endring på kortets utseende. De har ønsket seg et enkelt bevis, som ligner på et bankkort.

Det lyktes ikke NRK å få noen svar fra Samferdselsdepartementet om saken i oktober.

Nå, tre måneder senere, kan det se ut som at det kommer lovende ord fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). På Stortingets "spørsmålsider" har Kirsti Bergstø i Sosialistisk Venstreparti tatt opp kampen. Hun spør samferdselsministeren om de kommer til å endre formatet på kortene.

– En har kommet til at en fortsatt vil basere seg på en ordning med tilleggslegitimasjon, som må vises sammen med annen gyldig legitimasjon med bilde. Det arbeides nå med å utforme et kort i bankkortformat og med forbedret kvalitet, svarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Stortingets sider.

Bekrefter endring

Samferdselsdepartementet kan i dag bekrefte at de i lengre tid har arbeidet med å gjøre utformingen av honnørkortene mer hensiktsmessige.

– Arbeidet har inkludert flere parter, og vi har vært opptatt av praktisk størrelse og lave kostnader, heter det i en e-post fra departementet.

De lover at nye honnørkort vil komme utpå nyåret, men kan ikke fastslå en dato. Departementet kan heller ikke uttale seg om formatet og designet på det nye kortet, før det er klart.

NAV er også gjort kjent med endringene som kommer for det nye honnørkortet, men de kan heller ikke bekrefte hvilken dato det blir lansert.

– Vi er kjent med at Samferdselsdepartementet arbeider med å utarbeide et nytt honnørkort, og vi har fått beskjed om at det skal komme i januar. Det er den eneste informasjonen vi har fått, forteller pressevakt Geir Haugen i NAV.

– Fantastisk nyhet

– Dette er en gledelig nyhet som vil være til stor nytte for veldig mange. Etter så mye engasjement og ventetid er det nesten for utrolig til å være sant. Jeg avventer derfor det store gledesropet til jeg har kortet i handa, sier Irene Hestvik Bøen til NRK når hun hører nyheten.