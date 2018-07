CO₂-krisen er over for bryggeriene

I tre uker har det vært vanskelig for kullsyreprodusenten Praxair Norge å skaffe nok CO₂ til kullsyreproduksjon. CO₂-mangelen har gitt utfordringer med å levere nok kullsyre til bryggerinæringen.

– Jeg kan ikke huske at det har vært lignende forhold tidligere, sier Nome.

Fabrikkstans for gjødselprodusenten

Sigurd Haukeli i Praxair, sier produksjonen nå er tilbake ved det normale igjen. Foto: Praxair Noreg

I midten av juni fikk ammoniakkfabrikken hos Yara en uventet stans, som også satte en stopper for produksjon av CO₂. Samtidig var store leverandører av flytende CO₂ i Europa er rammet, slik som Messer, Linde og Air Liquide.

– Vi startet produksjonen på lørdag, både av ammoniakk og CO₂, så nå er produksjonen ved det normale igjen, sier fabrikksjef Jon Sletten i Yara til NRK.

For administrerende direktør Sigurd Haukeli i Praxair, er dette gode nyheter.

– Det hjelper betydelig for vår produksjon av kullsyre. Hovedtyngden av produksjonen i Skandinavia kommer fra anlegget i Porsgrunn, sier Haukeli.

CO₂-produksjonen ved Yara er et biprodukt fra ammoniakkfabrikken. Da denne fikk en stans, satte det en stopper også for CO₂ og kullsyreproduksjonen. Flere bryggerier i Norge reduserte produksjonen av brus og øl, som følge av CO₂-mangelen.

– Uheldig tidspunkt

Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen er glad situasjonen er avklart. Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Petter Nome sa den gangen at krisen kom på et uheldig tidspunkt.

– Fotball-VM og varmebølgen har naturlig nok ført til en stor økning i salget av øl og brus, sa Nome til NRK i juni.

Sigurd Haukeli i Praxair antar at det vil ta to til tre uker før de har en normal situasjon i Norge.

– Vi har hatt etterslep de siste tre ukene.

Ifølge Haukeli er også situasjonen i Europa bedre nå.

– I England har et stort anlegg startet opp CO₂-produksjonen og et annet er under oppstart.

Ifølge Nome har bryggerinæringen nå unngått å tapt inntekter.

– At det nå blir en normal situasjon for produksjonen er en lettelse. Hadde det gått to uker til uten CO₂ hadde det vært kritisk, sier Nome.