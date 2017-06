I Kragerø blir grunnlaget lagt for nye norske boksetalent. 17 jenter blir inspirert av initiativtakar Cecilia Brækhus og trenar Ole Klemetsen. Du skal vere tøff for å følge med i timen.

Cecilia Brækhus er imponert over engasjementet hos dei unge boksetalenta når første treningskamp er i gang.

Cecilia Brækhus Ekspandér faktaboks Født 28. september 1981 i Cartagena i Colombia.

Oppvokst i Bergen.

Norsk verdensmester i proffboksing i klassen weltervekt i forbundene World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO), World Professional Boxing Federation (WPB) og International Boxing Federation (IBF).

Hver VM-tittel i hvert forbund gir henne ett belte. Brækhus er den første kvinnelige bokseren i verden med alle fem beltene.

Hun tok sin 29. strake seier 1. oktober 2016 ved å slå franske Anne-Sophie Mathis på teknisk knockout 1:05 ut i andre runde. Det var hennes første proffkamp på norsk jord etter at proffboksing ble lovlig i Norge. Kilde: Wikipedia

– Dei er veldig talentfulle, så eg er veldig spent på kva som skjer i framtida med dei. Det ser veldig lovande ut.

I BOKSERINGEN: Cecilia Brækhus og Ole Klemetsen i bokseringen med unge boksetalent. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Viktig å samle boksetalenta

Cecilia Brækhus fortel at Norges Bokseforbund har eit stramt budsjett, der kvardagen blir driven av eldsjeler.

VIL BYGGE TEAM: Cecilia Brækhus håpar jentene vil vere med fleire gonger. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

– Norske boksejenter er ikkje bortskjemt med å få merksemd. Dei opplever heller ikkje mykje luksus når det gjeld treningsforhold. Difor synest eg det er viktig å samle boksetalenta, og vise at vi ser dei og følgjer med.

Brækhus håpar å kunne gjenta boksecampen for boksetalent, og seier ho ønskjer å bygge eit team, og ein teamspirit.

– Eg håpar dei som er med tenkjer at dette er så kult at dei vil vere med fleire gonger. Kanskje vi kan gjere dette to-tre gonger i året.

Ole Klemetsen Ekspandér faktaboks Alder: 37

Idrettsgren: Boksing Største idrettsprestasjon: 2x VM og 1x Europamesterskap som proff, Bronse EM, Bronse VM, Bronse World Cup som amatør. Min styrke i denne konkurransen: Vinnervilje Største svakhet i konkurransen: Dårlig taper Gruer/ gleder meg til: Gruer meg til å være vekk fra min Hege Adele så veldig lenge, ellers blir det meste gøy! Taktikk: Gå for gull! Derfor blir jeg Mesternes Mester: Er en seig jævel!

Godt tiltak for jenteboksarane

Dei unge talenta har tatt vegen til Kragerø for å kunne lære av meisteren.

KLAR FOR EM: Annabelle Brun seier det er viktig å samle jenteboksarane. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

16 år gamle Annabelle Brun frå Horten er klar for EM for andre året på rad. Og dette er god opplading.

– EM er i neste veke. Og då er målet å ta medalje der.

Ho meiner boksecampen i Kragerø er eit godt tiltak for å sette boksing på kartet.

– Eg trur det er veldig viktig, både for miljøet i Noreg, og ikkje minst for å få med fleire jenter og gutar til boksesporten. Her på boksecampen får vi god sparring, og stor variasjon i treninga.

BOKSECAMP: Ole Klemetsen med alle jenteboksarane i bokseringen på Kragerø Resort. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Målet er OL

Brun fortel at det ikkje er så mykje aktivitet for jenteboksarane. Difor er dei ekstra takknemlege for at Cecilia Brækhus vil bruke tida si på å arrangere boksecamp.

– Det er heilt fantastisk for oss jentene at Cecilia Brækhus vil samle oss her i Kragerø. Vi har ikkje så mange sparringpartnarar i kvardagen, men når vi er samla her blir det lettare å få til.

MÅLET ER OL: Madelein Angelsen kjempar om OL-midlar. Foto: Berit Heggholmen / NRK

18 år gamle Madelein Angelsen frå Vestby er seniorboksar i år. Målet er OL og ho kjempar ein hard kamp for å få OL-midlar.

– Viss eg ikkje har trua på at eg kan få det, så blir det litt meiningslaust. Det er utruleg tøffe krav for å klare det.

Madelein Angelsen og Annabelle Brun meiner Cecilia Brækhus inspirerer jentene til å jobbe hardt, og kan få fleire jenter til å drive med boksing.