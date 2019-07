Boccia er et utendørs presisjonsspill for to personer eller to lag. Man kaster eller triller kuler av metall eller kunststoff til måls etter en mindre kule som er kastet ut på forhånd. Det er tillatt å kaste direkte på andre kuler eller målkulen for å slå disse vekk. Spilleren eller laget som ligger nærmest målkulen når alle kuler er kastet, får ett poeng for hver kule nærmere målkulen enn motstanderens nærmeste. Kulene veier 0,7–1,3 kg og har diameter 9–11 cm.