Bygger verdas første førarlause el-skip

– Det er ein milepæl for norsk maritim sektor, men også for heile klimasatsinga framover. Dette er framtidsretta løysingar som gjer at vi ligg i forkant, seier statsminister Erna Solberg som svinga innom Brevik på veg frå Arendalsuka til Oslo.

– Kva trur du dette kan bety for norsk skipsindustri?

– Så lenge vi ligg fremst på ny teknologi og er gode på å levere konkurransedyktige løysingar kjem vi til å ha ein stor verftsindustri også i framtida.

Her blir kontrakten for bygging av verdas første førarlause skip signert ved Vard i Brevik. Frå venstre Svein Tore Holsether, Yara, Magne Bakke, Vard og Geir Håøy, Kongsberggruppen. Bak står Lars Henrik Bøe, Vard, statsminister Erna Solberg og ordførar i Porsgrunn, Robin Kåss. Foto: Anne Lognvik / NRK

Glad dag i Brevik

I ettermiddag vart det kjent at Vard i Brevik har fått oppdraget med å bygge verdas første autonome skip.

Ein glad verftsdirektør Lars Ivar Bøe. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det er ein stor dag i Brevik, og vi gler oss til å ta fatt på dette spennande prosjektet, seier verftsdirektør Lars Henrik Bøe i Vard Brevik.

I fyrste rekkje får verftet ein ny kontrakt som sikrar arbeidsplassane i to år framover.

– Vi er veldig stolte for at vi har fått tillit av Yara for å vere samarbeidspartnar i dette prestisjetunge prosjektet som har banebrytande ny teknologi, seier Bøe.

Går berre på batteri

Vard i Brevik har fått kontrakten i konkurranse med nasjonale og internasjonale verft. Marine Tech har teikna skipet, og Kongsberg-gruppen skal levere teknologien, altså sensorar, kontroll, kommunikasjon og elektriske system om bord i "Yara Birkeland".

Geir Håøy, konserndirektør i Kongsberggruppen. Foto: Kongsberg Gruppen

Konserndirektør Geir Håøy seier dette er ei veldig viktig prosjekt for Kongsberggruppen og for norsk maritim industri.

– Vi har ambisjonar om å vere verdsleiande innan den maritime sektoren når det gjeld teknologi.

Skipet skal gå mellom Herøya, Brevik og Larvik, og skal frakte containerar, og erstatte trafikk med store lastebilar langs vegane.

– Det blir eit heilelektrisk skip som styrer seg sjølv, og som skal gå utan mannskap på sikt. Etter at skipet er levert skal det bruke om lag to år på å bli autonomt, det vil seie sjølvstyrande, seier Bøe.

Tok ein telefon til Kongsberg

Den tidlegare finans- og logistikksjefen ved Yaras fabrikk på Herøya, Bjørn Tore Orvik, blir rekna som den viktigaste drivkrafta bak Yara si satsing.

Prosjektleiar Bjørn Tore Overvik i Yara. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

I januar blei han tildelt Enovaprisen 2018. For to år sidan tok Bjørn Tore Orvik ein telefon til Kongsberggruppen for å sjå om det var mogleg å bygge eit slikt sjølvgåande skip.

– Det er fantastisk å ha vore med frå ideen blei skapt til det no verkeleg blir bygt eit skip.

Orvik er glad for at det blei Vard i Brevik som skal bygge skipet.

– Dei er ein god leverandør, og har levert tenester til Yara tidlegare. På sett og vi blir det "Made in Telemark".