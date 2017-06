Hver dag tar Thomas Hafstad (10) fra Porsgrunn ferge for å komme seg til skolen. Av egen fri vilje.

– Min forrige skole var så nærme at jeg kunne gå. Så det er litt rart å ta ferge til skolen nå. Men det synes jeg bare er gøy, sier 10-åringen.

Skolen på Sandøya ble lagt ned våren 2011, men åpnet som privat montessoriskole samme høst. Foto: Robert Hansen

Sandøya er et lite øysamfunn utenfor Brevik med 320 innbyggere. For sju år siden ble den offentlige skolen lagt ned.

Men øyas beboere fikk raskt startet opp en privat montessoriskole.

Den har nå blitt så populær at elever reiser langveisfra for å begynne der.

Mange elever tar ferga

– Vi har en elev som kommer helt fra Kragerø hver dag. Mange andre kommer fra Porsgrunn og Bamble, forteller styreleder Lena Karoliussen.

Neste skoleår flytter det en familie med to barn fra Asker hit på grunn av skolen.

3 av 4 elever kommer fra fastlandet, sier styreleder Lena Karoliussen. Foto: Robert Hansen

Mens barn fra bygdene vanligvis busses til sentrale skoler, er det altså det motsatte som skjer på Sandøya.

Hver morgen reiser rundt 30 elever fra fastlandet med ferga fra Brevik for å gå på skole på øya i Eidangerfjorden.

De 10 elevene som bor på Sandøya har dermed en meget kort skolevei.

Denne ferga frakter elevene den korte turen over til Sandøya. Foto: Robert Hansen

Godt miljø

– Jeg mener at pedagogikken er så bra her ute at det er verdt å ta en fergetur for å gå på skolen, sier lærer Heidi Aasen Kverndalen.

Hun har tidligere vært allmennlærer ved en offentlig skole, men trives bedre som montessorrilærer på Sandøya.

Lærer og elever fra hele skolen spiser felles lunsj hver dag, forteller lærer Heidi Aasen Kverndalen. Foto: Robert Hansen

– Et lite miljø gir en helt annen kontakt mellom elever og lærere. Det er et nært og godt fellesskap. De store hjelper de små. Hele skolen spiser lunsj sammen.

Montessoriskolene følger de samme læreplanene som den offentlige skolen. Men metodene er forskjellige.

Dette er materiellet som skal hjelpe elevene å forstå matte. Foto: Robert Hansen

Bruker naturen mye

– Vi bruker egenutviklet montessorimateriell som skal få elevene til å forstå stoffet på nye måter. Dette gjelder spesielt i abstrakte fag som matematikk, sier Aasen Kverndalen.

Hun viser fram byggeklosser og perler i ulike farger.

Skolen har mye praktisk undervisning. Her lærer elevene å sette poteter. Foto: Robert Hansen

Skolen legger også vekt på mye praksis, tverrfaglighet og bruk av naturen i undervisningen.

Den dagen vi var på besøk lærte elevene først om poteter i klasserommet, før de dro ut og plantet poteter på et nærliggende jorde.

– Vi har hele øya som skolegård, med egen eplehage og sandstrand like ved.

Ikke alle skoler som har en sandstrand som dette i nærheten! Foto: Robert Hansen

Ledige plasser

Det er om lag 40 elever på skolen nå, men det er plass til enda flere.

– Mange ønsker seg en annen type skolehverdag, og det kan vi tilby her ute, sier styreleder Lena Karoliussen.

Eller som elev Elias Tande sier det:

– Det er faktisk gøy å lære når man går på denne skolen. Og det trodde jeg faktisk aldri at jeg skulle si!