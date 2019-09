Butikksjefen kastet ut kunde som hetset Erlend – får skryt av næringsministeren

Opprør mot fokus på rikspolitikerne

NOME (NRK): Lokalpolitikere er luta lei av at Erna, Siv og Jonas får mest oppmerksomhet i en valgkamp til kommune- og fylkestingsvalget. – Hvis den voldsomme dominansen fortsetter, kan vi like godt slå sammen valgene, mener ordfører i Skien (Ap), Hedda Foss Five.