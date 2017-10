«Holdbart» kjøper matvarer som grossister og produsenter ikke får solgt til matvarebutikkene. Thor Johansen er en av gründerne som står bak konseptet. Foto: Anniken Sanna / NRK

I 2015 kastet vi i Norge om lag 355.000 tonn spiselig mat. Og av dette kaster grossister og matprodusenter rundt 77.000 tonn. Det vil si over 68 kilo per innbygger, ifølge tall fra nettstedet matsvinn.no.

Det er dette Thor Johansen og Trond J. Laeng vil gjøre noe med.

Sammen har de skapt konseptet bak dagligvarekjeden «Holdbart». Her finner du alt fra kjøtt til dopapir. De kjøper inn varer andre butikker av ulike grunner ikke ønsker, og som ellers ville blitt kastet.

Åpner sin tredje butikk

Lisbeth Bechmann var til stede på åpningsdagen og var fornøyd med både initiativet og prisene. Foto: Anniken Sanna / NRK

Konseptet har hatt stor suksess og Johansen og Laeng åpner nå sin tredje butikk, denne gangen på Kjørbekk i Skien. De to andre butikkene ligger i Fredrikstad og Vestby. I tillegg finnes de også på nett.

Få minutter etter åpningen er det flere som har kommet for å handle. Lisbeth Beckmann er en av dem som har tatt turen til den nye butikken. Hun er fornøyd med både initiativ og pris.

– Jeg synes det er ille at det kastes så mye mat. Det er mange med dårlig råd i Norge også, som absolutt synes dette er kjærkomment, tror jeg, sier hun.

Reduserer matsvinnet

Leder for Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, synes dagligvarekjeden er et godt initiativ for å få Norge til å kaste mindre mat. Foto: Renate Madsen

Også Framtiden i våre hender er positive til konseptet.

– At det dukker opp butikker som selger mat som har gått ut på dato, og som ellers ville blitt kastet er kjempebra, sier leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Hun påpeker at det både reduserer matsvinnet, men også synliggjør for folk at dette er en utfordring.

– Men at det samtidig finnes en løsning, sier hun.

Kaster for mye mat

Det er ulike grunner til at butikker og leverandører må kaste mat, men også i hjemmet blir det kastet mye. Riise tror at planlegging og orden kan kutte mye av matsvinnet i hjemmet.

I tillegg mener hun at mindre mat vil bli kastet dersom man har en kritisk tilnærming til datostempling.

Slik reduserer du matsvinnet Ekspandér faktaboks «Best før» betyr ikke «Uspiselig etter». Mat som er merket med «Best før» kan holde i både dager og uker etter utløpsdatoen. Lukt og smak deg fram!

Oppbevaring av maten som regel har mer å si for holdbarheten enn datomerkingen. Passer du på at ferskvarer står kaldt, holder de lenge.

Frukt og grønnsaker blir skadet når du klemmer på dem. Da må butikken kaste.

Hvis du tar et produkt ut av kjøle- eller frysedisken og legger det et annet sted, må butikken kaste det.

Hvis alle alltid tar de beste varene, med lengst holdbarhet, må butikken kaste det som blir igjen.

Varer blir fortere ødelagt av at vi alltid tar den underste eller borterste. Det blir rifter i emballasjen, ting ramler ned osv. Kilde: Framtiden i våre hender

– At noe er best før, betyr ikke at det er dårlig etter, sier hun.

Det kan være ulike grunner til at varene som selges hos «Holdbart» ikke får plass i de vanlige butikkhyllene. Det kan være alt fra ny etikett på et produkt til kort holdbarhet. Kvaliteten er det derimot ikke noe å si på, forsikrer gründerne bak konseptet.

– Det er ikke noe galt med noen av varene her. Vi garanterer alt og spiser alt selv, sier Thor Johansen.

Les også: Vil nekte butikkene å kaste mat