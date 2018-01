Brøytesjåfør: – Skrekken er å brøyte et barn inne

I et rolig boligområde tirsdag ettermiddag skjedde det både barn og voksne bare ser for seg i mareritt. En jente som lekte i en snøhule i en brøytekant i Skien, ble stengt inne i hulen av en brøytebil.

Lover å vinke

– Dette er det verste som kan skje for oss. Det er skrekken å få brøytet et barn inne i en snøfonn, sier Andresen, som er brøytebilsjåfør i Siljan.

På Facebook oppfordrer han alle til å lære barna sine å vinke til brøytebilen.

«Vi lover å vinke tilbake», skriver Andresen.

Foto: Skjermdump

30 minutter i snøhulen

Moren til niåringen fortalte i går til Varden at jenta bare skulle hente noe da brøytebilen kom – og heldigvis hadde hun nevnt snøhulen før hun gikk ut. Da moren kom ut etter noen minutter, skjønte hun at datteren trolig var inne i den store snøhaugen.

Naboer kom til for å hjelpe til med gravingen i snøhaugen. Da de nærmet seg, kunne de høre at jenta gråt inne i snøhulen.

Så fikk de øye på jakken hennes i snøen.

Foreldrene til jenta fortalte politiet at det tok omtrent 30 minutter før hun ble gravd ut fra snøhulen.

– Jeg kjenner ikke sjåføren som brøytet inne barnet i Skien, men jeg har fryktelig vondt av ham. Han har det sikkert helt forferdelig, sier brøytesjåfør Andresen

– Gjør deg synlig

Han forteller NRK at Facebook-innlegget hans var en oppfordring til foreldre om å fortelle barna at alle må gjøre seg synlige når det kommer en traktor, hjullaster eller lastebil.

– Nå er det så høye brøytekanter at det bestandig er lurt å gjøre seg synlig for fører, slik at du kan vise hvor du er, sier han.

– Hvert år har jeg kommet med en slik oppfordring. For vi har ingen mulighet til å se folk inne i snøen.

Brøytesjåfør Knut Harald Andresen sier at å stenge noen inne i en brøytekant, er det verste som kan skje sjåførene. Foto: Anne Lognvik / NRK

Lov å leke i snøen

Når NRK treffer ham, brøyter han i borettslag i Siljan. Det er meterhøye brøytekanter på alle sider. Sikten er absolutt ikke god.

– Ja, vi har minimal sikt. Og vi har et problem – for snøen må vekk, for at blant annet ambulanser kan komme frem.

– Du mener også at man må vinke til hverandre?

– Vi må jo ikke skremme barna våre til å ikke leke i snøen. Men vi må forklare dem at vi må gjøre oss synlige, slik at brøytesjåførene ser oss.

– Og mine barn synes heldigvis at det er stas når brøytebilen kommer. Da løper vi ut og vinker.