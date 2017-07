Brannvesenet jobber nå med å brenne opp den resterende propanen som lekker ut av tankbilen.

– Vi har klart å flytte over 1,7 tonn propan fra tankbilen som veltet, men på grunn av ventiler som ligger vendt ned mot bakken er det vanskelig å komme til, det sier brannsjef i Notodden brannvesen, Stig Selbo.

Over fem tonn propan brennes opp i løpet av ettermiddagen. Foto: Brannvesenet

Brannvesenet har derfor endret taktikken fra å flytte propanen over i en ny tankbil til å brenne opp de resterende 5,3 tonnene med propan. Selbo forklarer at det er liten eksplosjonsfare, men at de spruter vann på tankbilen for å unngå branner og eksplosjoner.

Veltet med 7 tonn propan

Det var i går kveld like før klokken 20.30 at politiet fikk melding om en tankbil som hadde veltet i Tomatsvingen mellom Sauland og Hjartdal. Tankbilen inneholdt 7 tonn flytende propan, og nødetater var raskt på stedet.

– Det ble meldt om lekkasjer fra tankbilen og vi har derfor jobbet med flere patruljer på stedet i hele natt, det sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen.

Mattilsynet ble også varslet da det rant propan ut i Hjartdøla, en elv som renner forbi der flere dyr beiter hele sommeren. Jansen bekrefter at bøndene er varslet og at de har tatt de forholdsreglene som må tas i slike situasjoner.

E134 stengt i mange timer

I dag tidlig var det ventet at E134 på strekningen mellom Sauland og Hjartdal ville være stengt til mandag formiddag, men Jan Olaf Jansen opplyser søndag ettermiddag at de tror arbeidet vil være ferdig rundt midnatt.

– Det er så klart avhengig av hvor lang tid det vil ta å brenne opp propanen, men arbeidet går raskere enn først antatt, og det er forventet at vi er ferdige rundt 20.00 i kveld, det sier brannsjef Stig Selbo.

Når propanen er brent opp vil arbeidet med berging av vogntoget starte.