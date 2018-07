Brannvesenet har ikke kontroll over skogbrann

Brannhelikopter, Røde Kors og politi er på stedet. Sivilforsvaret er varslet og sju mann skal bistå med slukking.

– Jeg kan bekrefte at brannvesenet ikke har kontroll over brannen, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Tommy Eriksen til NRK.

Det er 30–40 mål som brenner ifølge operasjonslederen. Totalt har brannvesenet 15 mannskaper som jobber for å slukke brannen.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal avbestille et av de to brannhelikoptrene som er kalt inn for å bistå, sier Eriksen.

Mannskapene kjemper mot skogbrannen i et svært ulendt terreng.

Det brenner i rundt 30-40 mål i skogen ved Flittig nord for Skien. Foto: Øystein Økter / NRK