Naboene på Herøya våkna av et smell fra fabrikkområdet like etter klokka tre natt til 24. april 2016. Flammer lyste opp den mørke nattehimmelen, og mange var engstelige for hva som hadde skjedd. Først ved 5-tiden var brannen slukket.

Yara har leid inn rundt 100 personer fra flere firmaer for å gjøre ammoniakkfabrikken klar igjen. Den er en viktig del når Europas største leverandør av kunstgjødsel skal produsere til et stort marked.

Fabrikksjef Per Knudsen forteller at det har tatt tid å rive, rydde og reingjøre inne i lokalene.

Fabrikksjef Per Knudsen sier Yara kan levere kunstgjødsel takket være import av ammoniakk etter brannen. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Nå er det trygt å jobbe der både helsemessig og sikkerhetsmessig.

Det gjenstår å sjekke utstyret som er inne i fabrikken, samt reparere og skifte ut der det er nødvendig. Det er også skader utenfor bygningen.

Har ikke konkludert

Etter brannen har Yara importert ammoniakk til produksjonen av kunstgjødsel, og det må bedriften fortsette med fram til september.

– Alle forberedelser skal være ferdige i august. Vi kan starte opp igjen i begynnelsen av september, sier Knudsen.

Brannen i april starta etter en strømstans. Yara har en egen granskingskommisjon som skal levere en rapport om årsaken til brannen i løpet av juni. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal gjennomføre et tilsyn på Yara når rapporten er klar. Politiet har gjort avhør og undersøkelser, men regner ikke med å kunne konkludere før til høsten.