Brannsjef: – Storbrann i London på grunn av konstruksjonsfeil

Brannsjef Guttorm Liebe i Skien har studert TV-bildene fra den voldsomme brannen i London.

– Denne boligblokka må være feilkonstruert rent brannteknisk. Det er for mange leiligheter som brenner samtidig, mener han.

Brannsjef Guttorm Liebe er overraska over at brannen spredde seg raskt i bygningen. Foto: Roald Marker / NRK

Det er klare regler i Norge for hva som gjelder når flere leiligheter blir kobla sammen. Dette gjelder enten noen bygger rekkehus eller en høyblokk.

Bygningsmaterialer og byggeteknikken skal sørge for at det tar minst 30 minutter og opp til en time før en brann kan spre seg fra en leilighet til den enste. Hvis brannen starter på utsiden av en bygning, skal det gå like lang tid før den sprer seg til innsiden.

Kunnskap og penger

– Brannen tyder på at de ikke har hatt «brannceller» på innsiden av bygget som skal hindre spredning. TV-bildene viser at det også brenner kraftig på utsiden. Det kan bety at bygningen har brennbar isolasjon.

Liebe kjenner ikke til hvilke regler som gjelder i England. Uansett så er han klar på hva som kan hindre storbranner.

– Det dreier seg om kunnskap og hva man er villig til å bruke penger på.

Flere omkomne.

Brannvesenet i London bekrefter at det er omkomne etter brannen som brøt ut i en boligblokk natt til onsdag. Minst 50 personer er brakt til sykehuset med skader.

– Jeg kan ikke bekrefte antallet nå på grunn av bygningens størrelse og kompleksitet, sa brannsjef Dany Cotton onsdag morgen.

Hun beskriver brannen i den 24 etasjer høye boligblokken som en brann uten sidestykke og sier at hun i løpet av sine 29 år i brannvesenet i London aldri har opplevd en lignende brannkatastrofe.