Politiet melder at det brant i et dagsenter for eldre som var tomt for folk.

– Da vi kom til stedet var dørene låst, og det skal ikke ha vært personer inne i bygget, opplyser operasjonsleder i politiet Gisle Småge til NRK.

Videre melder politiet at brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha vært på et loft i bygget.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Foto: Anniken Sanna / NRK

– Brannvesenet melder at de har kontroll. Det skal ikke være nødvendig å evakuere personer i området eller fra nabobygningene. Ingen har heller kommet til skade i brannen, opplyser Småge.

Dramatisk melding

Det var en forbipasserende som meldte fra om brannen til politiet.

– Meldingen gikk ut på røykutvikling i Heistad Eldresenter. Samtidig mottok brannvesenet melding fra en automatisk brannalarm samme sted. Vi satte store ressurser inn, og var på stedet med politi, brannvesen og ambulanse så raskt vi kunne, sier operasjonslederen.

Han opplevde meldingen som dramatisk.

– Meldinger om brann er alltid dramatisk, og særlig når det er snakk om et eldresenter.

– Oversiktlig

Småge sier situasjonen nå virker oversiktlig, men sier mye arbeid gjenstår.

– Brannen er under kontroll og situasjonen er sånn sett oversiktlig. Vi blir på stedet ei stund og snakker med vitner og dirigerer trafikken.

Det er for tidlig å si noe om brannårsak sier Småge.

– Dette vil bli etterforsket utover kvelden, avslutter Småge.