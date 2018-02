Brann i båthavn kan være påtent

Ifølge politet har det brent i fire båter i båthavna søndag kveld. To av båtene er helt utbrent. Operasjonsleder Vidar Aaltvedt hos politiet i Telemark sier at de ikke ser bort ifra at brannen kan være påtent. Ingen er så langt pågrepet. Politiet har snakket med vitner og ønsker tips fra publikum.

Blant annet etterlyser politiet en hvit SUV med tilhenger som kjørte fra Lensmannsdalen båthavn klokka 20.50 og svingte mot høyre i Porsgrunnvegen mot Skien.

Hørte brannen

Beboere i området hørte smell fra båthavna.

– Vi både så og hørte fyrverkeri fra plassen da vi ble oppmerksomme på brannen, forteller NRK- journalist Gry Eirin Skjelbred.

Beboere i området hørte smell. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Brannvesenet og politiet rykket ut til brannen som ble meldt like før klokka 21.00.