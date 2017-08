62 bedrifter i Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder-fylkene fikk uventa besøk i november 2016. De rakk ikke å tørke oljeflekker av fingrene før kontrollører fra Statens vegvesen ba om å få se papirer med godkjentstempel.

Etter kontrollen valgte noen å stenge bilverkstedet. Andre sørga for å få papirene i orden ganske kvikt.

Det koster å få på plass riktig utstyr i verkstedet, men det kan bli veldig dyrt å la være. I alt 11 bedrifter som ikke brydde seg om lover og regler, ble anmeldt.

Flere kontroller

Så langt har en verkstedeier i Telemark fått en bot på 100.000 kroner. En annen har fått 50.000 kroner i bot. I Buskerud har to anmeldelser resultert i en bot på 100.000 og en på 40.000 kroner. En anmeldelse på Sørlandet er henlagt. Fremdeles er det seks saker som ikke er ferdig behandla av politiet.

Seksjonsleder Einar Eskilt i Statens vegvesen lover at det blir flere kontroller. Det ingen som er tjent med verksteder som skifter deler og reparerer uten godkjenning.

– Det kan bety at bilene er mindre trafikksikre, sier han. Eskilt vet at prisen kan avgjøre hvilket verksted noen velger, men han håper bileiere er mer opptatt av sikkerhet og kvalitet.

Om kvalitet og pris

Bilturist Kai-Espen Røstgaard har ikke hatt behov for reparasjoner under ferieturen. Skulle det bli aktuelt, kommer han til å se etter et godkjent verksted.

– Hvis noe skulle skje etterpå, har du ingen garanti. Da kan det bli dobbelt så dyrt, sier nordlendingen.

Fridrik Gudmundsson står parkert like bortenfor. Han har ikke noe trøbbel med bilen akkurat nå, men vet godt hvor han skal gå hvis noe skjer.

– Jeg har brukt det samme verkstedet i flere år. Det er EU-godkjent. Jeg kjenner guttene der og vet at de gjør jobben sin godt, sier han. Prisen betyr mindre enn kvaliteten. Han har ingen sans for ulovlige verksteder.

De forsvinner, men dukker opp igjen etter at folka fra Statens vegvesen har vært innom. Verkstedet stenger dørene, men noen velger å starte på nytt med et annet navn og på et annet sted. Det er ikke sikkert de blir der så lenge. Kontrollørene kan banke på igjen. Da er det ikke bare Statens vegvesen som står utenfor. De har også ofte med seg både Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet.

– Spør når du bestiller time om verkstedet er godkjent og se etter godkjentstemplet. Det er viktig både for bilen og bilisten, sier Eskilt.

