Bør du kaste solkremen nå?

Sommeren nærmer seg slutten, men ofte er det noen klatter igjen i årets solkremtuber.

Mange velger å kaste restene og kjøpe nytt, mens andre bruker dem til det ikke er mer igjen.

Noen produsenter informerer om ett års holdbarhet. Men mytene om solkrem er mange. Ikke alle henger på greip.

Anne Marthe Langerud (t.v), lille Marius Kolnes (10 mnd) og mor Camilla Kolnes nyter sola i Møllebukta i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

1. Solkremen er kun holdbar ett år

Det er ingen grunn til å kaste solkremen etter sommerferien.

Det bekrefter både Kreftforeningen, Mattilsynet og apotekkjeden vi har vært i kontakt med.

Solkrem er litt som annen ferskvare, hvis den ser ok ut og lukter godt, så er den brukbar også til neste år.

Hvis solkremen er harsk og lukter vondt, bør du ikke bruke den. Men det vil du antakelig ikke ha lyst til heller.

Solfilteret vil gradvis miste sin effektivitet, men solkrem fra i fjor kan vanligvis fortsatt brukes. En solkrem som tidligere hadde solfaktor 30 (SPF 30) når den ble kjøpt, kan etter holdbarhetsdatoen utløper «aldres» til å bli SPF 20 eller SPF 15 over tid. Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

2. Solfaktoren halveres for hvert år du sparer på den

Solfilteret kan bli litt mindre effektivt hvis du har en solkrem lenge, og særlig hvis den har ligget mye i sol og varme.

Du kan risikere at solkremen gir litt redusert beskyttelse, men solfaktoren blir ikke halvert etter et år.

Det går fint an å bruke krem som har gått ut på dato, men da er det ekstra viktig å smøre rikelig med krem.

Ja, holdbarheten på solkremen reduseres i sol og varme. Foto: Julius Silver / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

3. Solkrem tåler ikke sol og varme

Solkremens holdbarhet påvirkes av lagringsforhold.

Over tid vil ingredienser i solkremen brytes ned raskere ved lagring under ugunstige betingelser som høy temperatur, høy luftfuktighet og direkte sollys.

Solkrem som har ligget i sola vil ofte bli dårlig raskere. Det samme gjelder solkrem som oppbevares på et sted hvor det ofte er varmt og fuktig, for eksempel på badet ved siden av dusjen.

Ifølge Mattilsynet vil feil oppbevaring føre til at både krem- og solfilterbestanddeler brytes ned raskere enn nødvendig. Det gir redusert beskyttelse mot UV-stråling, økt risiko for infisering med bakterier og sopp, og dannelse av allergifremkallende nedbrytningsprodukter.

Typiske kjennetegn på at solkremen har mistet sin opprinnelige egenskap og må kastes er misfarging, vond lukt, og endret konsistens (kremen skiller seg, er tyntflytende eller kornet).

Det er derfor lurt å lagre den litt mørkt og kjølig, hvis du skal ha den til neste sesong.

Solkremens effekt reduseres i møte med vann, uansett ferskvann eller saltvann. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

4. Solkrem tåler ferskvann bedre enn saltvann

Ingen studier sier noe om dette, så langt vi vet. Men når du bader forsvinner litt av solkremen, så det er lurt å smøre seg på nytt etter et bad.

Smør deg inn på nytt, uansett om du har badet i ferskvann eller saltvann.

Dette symbolet viser hvor mange måneder produsenten garanterer at produktet fungerer. Foto: Maria Elsness / NRK

5. Holdbarhetsdato på solkrem brukes for å selge mer

Solkremens holdbarhetstid ved åpnet emballasje angis med et «krukke-symbol» på produktet.

Symbolet forteller hvor lang tid produsenten garanterer at produktet skal virke optimalt etter å ha blitt åpnet første gang.

Hvis det for eksempel står tallet 12 ved symbolet, garanterer de at kremen har oppgitt effekt i 12 måneder etter at den har blitt åpnet.

Hvis du svømmer eller svetter, er det lurt å smøre seg igjen. Solkremen trenger ofte 15-20 minutter før den virker optimalt. Foto: Martin Bernett

6. Solkrem virker ikke før etter 20 minutter

Det er lurt å smøre seg rikelig før du går ut, slik at solkremen får tid til å virke.

Smøring 15-20 minutter før du går ut i sola er klokt.

Smør deg også gjerne igjen etter en times tid. Vi når ikke alltid over alle deler av kroppen, selv om vi tror det selv.

Hvis du svømmer eller svetter eller tørker av deg solkremen, er det nødvendig med et nytt lag.

Smør deg helst etter å ha oppholdt deg i vann, selv om solkremen er vannresistent. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

7. Solkremen koker på huden, om du smører deg inn i sola

Pauser fra sola er lurt, men det er ikke alltid lett å finne en plass i skyggen der solkremen kan trekke inn i huden.

Det trenger du heller ikke. For denne myten har ikke Kreftforeningen hverken hørt om eller tro på.

