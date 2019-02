Bombegruppa undersøker bil med omfattende skader

Politiet fikk i ettermiddag en melding om en bil med store skader. Bilen står på en rasteplass langs E18 ved Langangen.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Rune Hunshamar, sier skadene var en slik art at de valgte å be om hjelp fra politiets bombegruppe i Oslo.

HUNDER: Bombegruppa er på plass med hund. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Tror dere noen har sprengt bilen?

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken til at bilen har fått skadene. Vi håper at undersøkelsene som pågår nå kan gi et klarere svar.

Er det farlig å kjøre forbi, eller er det fare for at noe kan sprenge?

– Nei. Politiet har kontroll på stedet og har satt opp sperringer.

STORE SKADER: Det er ikke meldt om at noen personer er skadet, men rasteplassen har vært stengt siden klokka 17. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Kan kanskje si mer utover kvelden

Rasteplassen har vært stengt siden kl. 1700. Det er ikke kjent hva politiet eventuelt har funnet. Det er ikke meldt om at noen personer er skadet. Operasjonslederen er tilbakeholden med mer informasjon.

– Det er uklart hva som har skjedd, og det er heller ingen personer der som kan gi noen svar, sier Hundshamar til NRK.

Han sier politiet forhåpentligvis kan si noe mer etter at undersøkelsene er ferdige.

(Saken oppdateres)