Opnar første del av ny E18

Onsdag denne veka blir E18 i Larvik stengt i 12 timar frå klokka 18. Årsaka er at vegen skal leggast om slik at første del av Nye E18 mellom Bommestad og Sky kan opne torsdag morgon kl. 6. Det blir skilta omkøyring via Larvik sentrum.