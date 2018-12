Det er avisa Varden som omtaler saken tirsdag.

Rømte ut av vinduet

Det var i romjula for to år siden at det begynte å brenne i boligen, med adresse i Grensegata i Porsgrunn.

En observasjon av to kvinner som klatret ut av et vindu før de forsvant i en ventende bil, fikk politiet til å fatte mistanke om at dette var noe mer enn en vanlig bolig.

– Mistanken ble snart bekreftet, forteller politiadvokat Kjell Ove Ljosåk til NRK.

Han sier at politiet har brukt store ressurser på saken.

Det ble igangsatt etterforsking og spaning på flere adresser i Grenlands-området.

30 menn bøtelagt

Mennene er fra tjue- til opp i sekstiårene, etnisk norske og fra alle samfunnslag. Noen er fra Vestfold, men de fleste bor i Nedre Telemark, opplyser Varden, noe politiet også bekrefter overfor NRK.

Mennene har fått 25.000 kroner i bot, som er standard bøtesats for sexkjøp.

– Hvordan har dere avslørt sexkundene?

– Det er på bakgrunn av observasjon ved aktuelle adresser. Samtlige ble konfrontert i etterkant. De fleste innrømmet forholdet med en gang. De viste stor interesse for å avklare dette så fort som mulig, sier politiadvokaten.

– Hvordan reagerer mennene når dere tar kontakt?

– De fleste synes jo dette er pinlig.

Én mann har nektet skyld, og må møte i retten, mens noen få andre saker er henlagt.

Ektepar siktet i saken

Et ektepar fra Skien er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel i forbindelse med saken. De ble pågrepet i mai i år.

Paret, som begge er i trettiårene, ble varetektsfengslet med brev- og besøkskontroll i fire uker og isolasjon de to første ukene.

Mannens advokat, Helge Husaas, opplyser til NRK at mannen har drevet en lovlig virksomhet i Norge, og nekter straffskyld.

– Jeg venter på en avgjørelse fra påtalemyndigheten om de ønsker å reise en tiltale. Min klient nekter for at han står bak noe av det han er tiltalt for, og at inntektene hans stammer fra lovlig virksomhet som ikke har noe med dette å gjøre, sier Husaas til NRK.

Kvinnens advokat er Marius Haugstoga.

– Hun er klar på at hun verken har bedrevet menneskehandel eller hallikvirksomhet, sier han til Varden.

Reiste til hjemlandet

Kvinnene som prostituerte seg, var ifølge Varden i alderen 20–30 år, og er fra Litauen, Ukraina og Russland.

– Det vi vet er at kvinnene vi var i kontakt med reiste til hjemlandet. Hvordan det har gått med dem, har vi ikke oversikt over. De har ikke gjort noe ulovlig i Norge, så slik sett får det ikke noe etterspill for dem, opplyser Ljosåk.

Ingen av huseierne er mistenkt i saken.