Bø får ti statlege arbeidsplassar

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen flyttar sekretariatet for foreldreutvala for barnehagar og grunnskulen frå Oslo til Bø. Det tyder at Bø neste år får ti nye statlege arbeidsplassar. Isaksen seier at høgskulemiljøet og gode kommunikasjonar er årsak til at regjeringa valde Bø.