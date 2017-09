Bø er dyrest i landet på SFO

Bø har et av det dyreste SFO-tilbudet i Telemark og på landsbasis. En SFO-plass koster 3034 kroner. Fyresdal har et av landets billigste SFO-tilbud, der koster en SFO-plass 660 kr. Det vil si en forskjell på over 2300 kr, melder TA.