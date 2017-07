Festivalsommeren er godt i gang og nordmenn strømmer til de ulike festivalene rundt om i landet. Palmesus, Slottsfjell og Stavernfestivalen trakk folk i juli. Nå står Countryfestivalen i Seljord og Notodden Bluesfestival for tur.

Jostein Forsberg mener at en god kjønnsdeling gir festivalpublikum en rikere opplevelse.

Det å ha topp musikk på bookinglista er viktig for festivalene, men en ting er like viktig for bluesfestivalen i Telemark.

Viktig med likestilling

Jostein Forsberg sjef for Blues festivalen, mener det er viktig å ha en mer bevist holdning til booking og kjønn. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Blues er en mannsdominert sjanger, derfor har festivalen de siste årene vært bevisst på å booke flere kvinnelige artister.

– Det skaper en bedre dynamikk i festivalen og for publikum, sier festivalsjef Jostein Forsberg.

Det er viktig å være bevisst på kjønnsfordelingen blant annet ut fra hva artisten fremfører på scenen, forteller Forsberg.

– Publikum får forskjellige uttrykk fra artistene. Kvinner og menn har som regel ulik formidling og det kan bli en tøff blanding for publikum, sier han.

Flere å velge i

Mange av de store festivalene booker artister ut fra hva som er populært blant publikum. Det mener Forsberg er litt for tynt.

– Det er lett å si at man booker artister ut fra musikk og ikke kjønn, sier Forsberg.

Ett av eksemplene han trekker fram er Findings festival som fikk kritikk for fjorårets artister med kun menn på scenen.

– Impulsivt kan vi da tolke at de kvinnelige artistene ikke har den kvaliteten som skal til, sier han.

Stemningen er viktigst

Festivalsjef ved Palmesus Leif Fosselie Booker ubevisst artister etter kjønn. Foto: Anne Wirsching / NRK

Når Skandinavias største strandfest, Palmesus i Kristiansand, booker artister er det musikk og opptreden som er viktigst, forteller festivalsjef Leif Fosselie.

– I utgangspunktet mener vi at det like gjerne kan være en mann eller kvinne som står på scenen hos oss. Her er det musikken og stemningen som er hovedfokuset, sier Fosselie.

Selv om festivalen booker artister etter hitlistene, har de i år hatt både en mann og en kvinne til å fronte festivalen. Han mener selv det er viktig med en liten fordeling mellom artistene.

– Det er et godt tiltak, slik at det ikke blir en skjev fordeling mellom artistene, sier Leif Fosselie.