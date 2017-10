Ble varetektsfengslet i dag

30-åringen som er sikta for drap på 52-åringen i Skien er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er underlagt full isolasjon de to første ukene. Den 27 år gamle kvinnen som er siktet for grovt skadeverk i samme sak, ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.