I løpet av de ni første månedene i 2018, ble det ifølge Politidirektoratet levert inn 577 anmeldelser for ulike brudd på hundeloven.

Blant annet paragrafen som sier at man ikke kan gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten.

Eva Bergland, leder i Notodden hundeklubb, mener hundeeiere over hele landet har mye å lære.

Angrepet på butikken

Hans Frømyr ble angrepet og bitt flere ganger av en hund i bånd da han skulle handle dagligvarer i forrige uke. Hunden stod bundet ved inngangen til en Coop Prix-butikk på Notodden.

Frømyr fikk flere sår på beina som måtte renses og plastres.

– Tenk om det hadde vært et barn hunden gikk løs på?, sier han til lokalavisen Telen, som først omtalte hendelsen.

– Mye å lære

– Ingen hunder liker å bli forlatt et sted den føler seg utrygg, sier Bergland, og mener hunden enten må vente hjemme eller overlates til en som kan passe på den.

Hun mener nye hundeeiere burde tatt en form for sertifikat før de gikk til anskaffelse av hund, blant annet for å unngå hendelser som Frømyr ble utsatt for.

Det er slett ikke alle som egner seg som hundeeiere. Dessuten burde mange sette seg bedre inn i hva slags type hund som passer dem best. Eva Bergland, leder i Notodden hundeklubb

– Mange bruker Google, og dropper kurs. Da kan de gå glipp av viktig informasjon om det å oppdra og eie en hund. Mye kan læres i forkant.

Klubblederen undrer seg over at ikke flere setter seg mer inn i hva det innebærer å være hundeeier, og tenker at en hund bare er en hund.

– Jeg har inntrykk av at mange velger en rase de synes er fin, og tenker at de lærer underveis. Det synes jeg er et dårlig utgangspunkt.

Savner register

Tidligere eksisterte det noe som het «Hundemerket» i Norge, som sikret at eierne betalte en såkalt hundeskatt. Dette ble avskaffet på syttitallet.

Bergland savner ikke skatten, men tror registrering av samtlige hunder hadde mye for seg.

Hvordan sertifikatene eventuelt skal administreres, overlater hun til andre å bestemme.

– Kanskje det kan være en kommunal oppgave? Det ville uansett bidratt til å gi en bedre oversikt over hvem som har hunder, og et tryggere hundehold både for dyr og mennesker i Norge.

Forbudt

Kjetil Johansen, medierådgiver i Norsk Kennel Klub (NKK), opplyser at lov om hundehold er krystallklar når det kommer til å sette fra seg hunder utenfor butikker.

Det er enkelt og greit forbudt.

Dette sier § 5 i lov om hundehold: Ekspandér faktaboks «Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.»

NKK ønsker ikke å ta stilling til spørsmålet om sertifikat, men ønsker et register velkommen.

– Vi ønsker oss et obligatorisk ID-register, der informasjon om hund og eier er samlet. På den måten vil det være enklere å sende ut relevant informasjon, som for eksempel viktige punkter fra hundeloven og dyrevelferdsloven, sier Johansen.