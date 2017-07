Bil kjørte av veien

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke på E134 mellom Åmot og Bøgrend. Et eldre ektepar fra Tyskland har kjørt ut av veibanen cirka to kilometer vest for Åmot. Ekteparet blir med til legevakta i Åmot. Fremstår som ubetydelige personskader, sier politiet på stedet.