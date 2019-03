Planovergangen hadde ikke bom, og veibanen var såpeglatt. Dermed klarte ikke sjåføren å stanse bilen i tide.

Samtidig som toget var på vei rett mot, fortsatte bilen å skli mot den usikra planovergangen.

Mannen unnslapp så vidt sammenstøtet ved å kaste seg ut av bilen og løpe fra stedet.

Dermed kom han fra den dramatiske hendelsen med mindre skader. Han er kjørt til legevakta med mindre kuttskader.

NRKs reporter er på stedet. Han forteller at sjåføren bor i nærheten, og at han passerer overgangen nesten daglig. Han var derfor godt kjent med overgangen og veien. Politiet sier til NRK at mannen har kjørt etter forholdene, og sier han var svært heldig som slapp unna sammenstøtet.

Krysningspunktet mellom skinnegangen og bilveien ligger nederst i en bakke. Med mye snø og glatt veibane, var det ikke mulig å få stanset bilen på vei nedover mot sporet før det var for sent.

Bilen fikk store materielle skader.

Ulykken skjedde ved Tinnegrend i Notodden like før klokka sju.

Det var 8–10 passasjerer i toget på Bratsbergbanen.

– Alle som var om bord i toget har kommet fysisk uskadd fra ulykken, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet er på stedet.