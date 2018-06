Steinar Ulrichsen i Sandefjord har nettopp kjøpt seg ny bil. Det var ikke bare enkelt.

– Jeg syntes det er skummelt, for du vet at det skal skje mye framover på bilmarkedet, og de fleste sier gå for leasing. Men jeg syntes leasingprisene på elbil var høye. Derfor valgte jeg å ta risikoen og kjøpe sjøl.

– Hvorfor skummelt?

– For en ikke vet hva som kommer rundt neste sving. Det kan skje noe med elbilfordelene, og det kan komme elbiler som utklasser den jeg har kjøpt rått og brutalt med nye batterier, og da får jeg ikke solgt min brukte.

Steinar Ulrichsen synes det er skummelt å kjøpe bil fordi det er umulig å si hva som skjer på bilmarkedet om bare få år. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Hensynet til miljøet veier tungt, men samtidig er han redd for å tape penger.

Han frykter også at bensinprisen vil gå i været på grunn av den politiske uroen i Venezuela og usikkerheten etter at USA sa opp Iran-avtalen.

Jarle Midtbø hos Gompens Auto i Skien sier kundene er engstelige for at bilen skal synke i verdi. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

En ringerunde til en rekke bilforhandlere bekrefter at mange bilkjøpere er i villrede. Salgssjef Jarle Midtbø hos Gompens Auto i Skien merker at en del kunder er avventende.

– De er usikre på hva som skjer på ebil-fronten, og på hva de skal gjøre. Det kommer veldig mye nytt, blant annet biler med lengre rekkevidde. Skal jeg vente ett år – skal jeg vente to?

Merk deg WLTP

Bilkjøpere bør også være klar over at det fra 1. januar 2019 kommer nye avgiftsberegninger i forbindelse med innføringen av WLTP. Denne nye internasjonale standarden for måling av drivstofforbruk, rekkevidde og utslipp av avgasser kan fort gi et avgiftshopp på nybilprisene, skriver Side 3.

– Hvis du lurer på å bytte bil, så gjør det iallfall i år, for vi vet at avgiftene sannsynligvis kommer til å gå en del opp, sier Jarle Midtbø.

Fungerende kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund, Nils Sødal, sier det er vanskeligere enn noensinne å kjøpe bil.

Nils Sødal i NAF sier det er stor usikkerhet blant bileierne rundt teknologi og politiske vedtak og restriksjoner for bilbruk. Foto: NAF

– I de største byene er elbil det naturlige, men modellutvalget er foreløpig litt lite. Litt lenger ute i distriktene kan en fortsatt kjøre fossilt, men også der vil elbilene komme for fullt.

For dem som føler stor usikkerhet anbefaler han leasing, eller å kjøre bensin- eller dieselbilen i enda et par år fram til teknologiutviklingen har kommet lenger.

Lang venteliste

Kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Elbilforeningen er ærlig på at elbil ikke passer for alle, men at en kan leie bil til de lengste rutene eller når en trenger hengerfeste.

Petter Haugneland i Elbilforeningen sier det stadig kommer flere elbil-modeller, og nå særlig de større med lengre rekkevidde. Foto: privat

– Problemet nå er de lange ventelistene på biler med lang rekkevidde. Noen må vente opptil ett år.

Nyslått elbileier Steinar Ulrichsen fikk tak i elbil med lang rekkevidde på Finn.no. – og brukte litt mer penger enn han hadde tenkt.

