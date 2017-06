Betaler Odd for å bygge merkevare

Telemark fylkeskommune inngår en ny partnerskapsavtale med eliteserieklubben Odd. Det har et flertall i fylkestinget vedtatt. Avtalen betyr at partene skal samarbeide om å bygge Telemark som merkevare. Odd får trolig i overkant av 1,2 millioner kroner i året for avtalen.