Ber innbyggerne adoptere kumlokk

Det har regnet kraftig i på Sørlandet i hele dag, og i sommerbyen Kragerø har innbyggerne virkelig fått smake på høststormene.

– Jeg håper at alle kan ta seg en liten tur ut nå, selv om det er dårlig vær, finne nærmeste kommunale avløp, og adoptere det resten av kvelden og natta. Det gjelder å passe på at kvist og blader ikke tetter det til, sier Blikra.

Jone Blikra tror ikke innbyggerne har vondt av en liten regnskur.

– En liten tur i dette været det er bare forfriskende, også hjelper man å passe på kummene våre og bidrar til at vi klarer å holde avløp og kumlokk oppe, sier ordføreren.

Full beredskap

UVÆR: Det blåser friskt og bøtter ned i Kragerø i kveld. Foto: Robert Hansen / NRK

Kragerø kommune tar regnværet på alvor og har full beredskap for å hindre at avløp tettes slik at veier må stenges. Kommunen har også sivilforsvaret tilgjengelig hvis det skulle behøves.

– Vi er også ute og ser etter bekker og vassdrag, og ser om noen tar nye løp, sier Blikra

Under regnet for to dager siden ble noen husstander i Kragerø isolert. Ordføreren er bekymra for at dette kan skje igjen, og han ber folk gi beskjed dersom noen får problemer.

– Det viktigste er at vi får meldinger, slik at vi kan iverksette de tiltak som er nødvendig, sier Han.

Bøtter ned

OVERSVØMMELSE: Slik så det ut i Bamble i tidligere i dag. Foto: Robert Hansen / NRK

Det er ikke bare Kragerø som har fått uværet i fanget i dag, over hele Sørlandet har det regnet, og flom og jordskredfaren fra NVE ble tidligere oppdatert henholdsvis oransje nivå for flom i deler av Aust-Agder, Telemark og Vestfold.

Oransje nivå er det nest høyeste av varslingsnivåene og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Været er ventet å skulle avta i løpet av natten.