Ber folk være forsiktige i fjellet

Det var varslet opp mot 20 centimeter snø i området fra nedre og midtre Telemark, nedre Buskerud, Oslo, Østfold, Akershus og sør i Hedmark og Oppland torsdag morgen. Når snø legger seg på is, kan det bli farlig glatt på veiene de første timene.

– Det første snølaget er skummelt og det kan bli utfordrende kjøreforhold, men vi sender ikke ut OBS-varsel. Det er jo vinter, vi regner med at folk vet det kan bli litt vanskelig i trafikken når det snør mye, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Arne Kleiv ved Veitrafikksentralen oppfordret folk til å kjøre forsiktig og etter forholdene.

– Det snør fortsatt og det er fuktig snø som kommer ned, men brøytemannskapene er ute og rydder så godt de kan, sa han i morgentimene.

– Det gjelder å ha gode dekk på bilen og vise hensyn.

Nysnø gir skredfare

Fredrik Christoffersen, leder av skredgruppa i Telemark Røde Kors, sier de fleste ulykkene skjer når faren for snøskred er moderat. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Snøen fører også til snøskredfare over store deler av landet. Varslingstjenesten varsom.no, melder at nivået nå er moderat, eller nivå to, som følge av fokksnø.

– Nivå to høres lite ut, men det er da de fleste ulykker skjer, sier Fredrik Christoffersen, leder av skredgruppa i Telemark Røde Kors.

Problemet er innblåst nysnø som samler seg i lesider. Folk som ferdes i le-områder og andre terrengformasjoner som samler fokksnø oppfordres til å være forsiktige. Christoffersen ber folk følge med, være årvåkne og holde seg unna terreng som er brattere enn 30 grader.

– Hvis man velger å kjøre i brattere terreng bør man kjøre en og en mens resten følger med, så ikke flere blir tatt hvis det skulle gå et skred, sier han.

Så lenge man holder seg unna disse områdene er det ikke farlig å bevege seg i fjellet.

– Vi skal ikke skremme bort folk heller, sier Christoffersen.

Grå nyttårshelg

Utover torsdagen meldes det fortsatt om snø over store deler av Østlandet, Telemark og agderfylkene. Nedbøren vil komme som sludd eller regn nær kysten. Været skal klarne opp i løpet av ettermiddagen.

Fjelltraktene får østlig bris og litt snø.

Varselet for nyttårshelgen er dessverre ikke spesielt lovende.

– Det ser ut til å bli grått, litt regn de fleste steder og snø i høyden. Utover det blir det ustabilt og litt mildt i dagene før nyttårsaften, sier statsmeteorolog Bjart Eriksen.