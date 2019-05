Da datteren til Metti Ayele skulle stå til konfirmasjon, var hun den eneste jenta i gruppa som ikke skulle ha på bunad. Dette følte datteren veldig på, og Metti la til slutt ut flere annonser på nettet for å få tak i en bunad for et par timer til datterens store dag.

– Vi har lagt ut på Finn.no og på forskjellige kjøp- og salg sider på Facebook i håp om å få leid bunad for en dag. Først tenkte vi på å kjøpe, men vi var veldig seint ute og det var for dyrt.

Metti Ayele valgte å leie en bunad til datteren da hun skulle stå som konfirmant. Hun synes det var lurt da det er dyrt å kjøpe bunad. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Stort bunadspress

Hun sier det er et stort press om å ha på seg bunad blant konfirmanter. Også pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, kan bekrefte at mange stiller i bunad til konfirmasjon, og at dette kan være en belastning for familier som ikke har råd til nasjonaldrakten.

– Jeg håper at våre kursledere for konfirmantene tar opp dette i samtaler, og det kan være en fin gruppediskusjon blant konfirmantene om hvorvidt det er et for stort press og hva man kan gjøre med det.

Han legger til at de i Human-Etisk Forbund ikke har mulighet til å legge seg opp i hva konfirmantene har på seg.

Denne annonsen la Metti ut i håp om å få leid en bunad til datteren. De fikk til slutt leid en bunad for anledningen. Foto: Screenshot

Vær stolt

– Jeg tenker at flere burde stå imot presset og ikke kjøpe eller leie bunad hvis man ikke har råd, og heller være stolt av det plagget man har på seg den dagen, sier forbrukerøkonom i DnB, Silje Sandmæl.

Forbrukerøkonom i DnB, Silje Sandmæl forteller at hun ikke hadde råd til å konfirmere seg eller å ha bunad da hun var ung, og synes man skal være stolt av det man har på seg på den store dagen. Foto: DNB

Sandmæl forteller at da hun vokste opp hadde hun hverken råd til bunad eller konfirmasjon, noe hun følte på da. Hun forstår at konfirmasjonsdagen skal være spesiell og synes at å leie en bunad kan være en god løsning istedenfor å kjøpe en egen.

– Men jeg synes likevel det er trist at man føler man er nødt til å bruke penger man kanskje ikke har for at dette skal være en spesiell dag.

Snakk med barna

Konfirmant Nora Lunne er selv eier av en bunad, men sier hun ikke har merket mye til et press om å ha på seg bunad i konfirmasjonen.

– Folk har spurt om man skal ha på seg bunad, men det har ikke vært sånn at man føler at man må kjøpe seg en, sier hun.

Sandmæl tror at det kan være lurt å snakke om økonomi både på skole og i hjemmet for å unngå kjøpepress, og det er Metti enig i.

– Det handler ikke bare om bunaden, men også om gaver og penger. Så foreldre burde snakke med barna om dette, sier Metti.