Politiet fikk melding om ranet klokken 03.39 natt til onsdag.

– Betjeningen har forklart at det kom en mann inn på bensinstasjonen og truet med en gjenstand, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt.

– Fikk med seg gjenstander

Det er uklart hva slags gjenstand mannen truet med. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hva mannen fikk med seg.

– Mannen skal ha fått med seg noen gjenstander, og forlot stedet til fots, sier operasjonslederen.

Vedkommende som var på jobb da ranet skjedde ble ikke fysisk skadd.

Etterlyser vitner

Like over klokken 06.00 ble en mann, som er mistenkt for ranet, pågrepet av politiet.

– På bakgrunn av god lokalkunnskap fra politiet på stedet, overvåkningsbilder og beskrivelser av gjerningsmannen, greide man å gjenkjenne personen, forteller Hunshamar.

I løpet av formiddagen vil den mistenkte mannen og eventuelle vitner bli avhørt, og det vil bli gjort tekniske undersøkelser.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som passerte bensinstasjonen da ranet skjedde.