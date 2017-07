Bekymra for friluftsområder

Rødt og Miljøpartiet De Grønne er bekymra for natur og friluftsområder når et nytt datasenter planlegges nord for Skien, skriver TA. De er spesielt bekymra for Bøelva og turområdet Ulvskollen..– Misforståelser, sier Skiensordfører, Hedda Foss Five.