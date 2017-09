Bedrifter hadde gått konkurs uten Dyrskun

90.000 besøkende fra hele landet. 750 utstillere. Det er essensen når den 151. utgaven av Dyrskun går av stabelen i Seljord fredag, lørdag og søndag.

– Det er en enorm interesse for å stille ut. Vi har lange ventelister, og noen blir veldig fortvilet hvis de har glemt å søke eller ikke får plass, sier utstilleransvarlig Annette Ajer til NRK.

Hun forteller at voksne menn og kvinner gråter på telefon om det har skjedd feil eller ventelisten er for lang.

Enorme summer er i omløp når Dyrskun går av stabelen 8.–10. september. Foto: Dyrsku'n Arrangement

Handler for en halv milliard

NRK fortalte torsdag at det ventes en omsetning på en halv milliard kroner under årets Dyrsku-fest. 500 millioner kroner er altså i omløp i bygda Seljord når alt fra lefser til store landbruksmaskiner tas med hjem på hengeren.

Daglig leder i Seljord Varmeservice Tarjei Skræi sier alt handler om å klare seg frem til Dyrskun. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Dyrskun er helt avgjørende for oss. Jeg kan ikke skjønne hvordan vi hadde klart oss uten denne messa. For å sette det på spissen; For oss handler det om å klare oss frem til Dyrskun, sier Tarjei Skræi, daglig leder og eier av Seljord varmeservice.

Bedriften selger godt over 100 peisovner under Dyrsku-helga.

– Vi har en omsetning på 20 millioner kroner årlig takket være denne helga. Vi hadde nok ligget på 7–8 millioner i omsetning hvis det ikke var for Dyrskun.

– Tar det dønn seriøst

Utstilleransvarlig Annette Ajer sier mange tar Dyrsku-helga dønn seriøst, og har vært der i årevis.

– For mange er Dyrskun veldig viktig med tanke på eksistensen til bedriften. Noen små lokale firmaer lever nesten av det de omsetter for under Dyrskun. For de større bedriftene har dette blitt en møteplass og en markedsplass, sier Ajer.