– Selv om de sier at det er trygt, er jeg redd for at brua skal dette ned. Når jeg går her med barnebarna mine er jeg redd for at den skal rase.

Frykten for kollaps er grunnløs, ifølge våre kilder. Eivind Gurholt, seksjonsleder Statens vegvesen / NRK

Smell fra brua

Det sier Rohde om livet under brua. I midten av mai hadde NRK den første saken om at beboerne under Breviksbrua klagde på støy. Hver gang en bil kjørte over brua kunne det høres et høyt smell.

Tilstanden til Breviksbrua er grunn til bekymring, mener beboerne under brua. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I går kunne NRK vise frem løse metalltenner som ble funnet liggende løst oppe på brua. Den ene veier 3,9 kilo, den andre 2,6 kilo.

For beboerne under brua er det ille at slike deler ligger løst, slik at hvem som helst kan finne på å kaste dem over rekkverket.

– Hva som kan skje med et menneske dersom det blir truffet, kan man jo bare tenke seg, sier Rohde.

– Det var ikke greit, og sånn skal det ikke være, beklager seksjonsleder Eivind Gurholt i Statens vegvesen for at delene lå løst oppe på brua.

Norsk ingeniørkunst på sitt beste: Slik ble Breviksbrua til

– Ikke enklere enn vi trodde

Men at det er mulig at deler av brua i det hele tatt kan løsne, er like skrekkinngytende for beboerne. Da NRK omtalte saken i mai sa Gurholt at han ikke var så optimistisk på om det var noe å gjøre, men at de skulle gå en runde på det.

Eivind Gurholt i Statens vegvesen mener at frykten for en brukollaps er grunnløs. Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Jeg har spurt vegvesenet om sikkerheten på brua. De sier at den er ivaretatt. De vet tydeligvis ikke helt, men sier at brua er trygg. Men når dette skjer, blir ikke jeg trygg, sier Rohde.

Det viser seg altså at støyproblemene fra brua kom fra løse metalltenner fra en ødelagt fuge. Når Rohde viser frem tennene kan det virke som et enkelt problem å identifisere, men nei, sier Gurholt:

– Løsningen på problemet var nok ikke enklere enn vi trodde. Vi har hatt en runde hos oss og sett på mulighetene, og vi har hatt kontakt med bruekspertisen hos oss. De følger opp saken, og har nå en konkret ting de tar fatt i nå.

– Det var mer bråk fra de fugene enn det skulle være. Og da bruekspertisen kom dit, fant de skadene. Og det har de tenkt til å ta tak i nå, sier Gurholt.

Brua ble åpnet 26. mai 1962 av daværende samferdselsminister Trygve Bratteli (Ap). Kilde: NRK Filmavisen. Du trenger javascript for å se video. Brua ble åpnet 26. mai 1962 av daværende samferdselsminister Trygve Bratteli (Ap). Kilde: NRK Filmavisen.

Arrogant

Naboene under brua forteller NRK at de synes vegvesenet har vært arrogante i saken, og ikke tatt beboernes bekymringer på alvor.

– Det er ikke trivelig at vi blir kalt arrogante. Det er ikke vår mening å være arrogant, men vi sitter jo med en problem og en belastning på omgivelsene som vi i utgangspunktet ikke kan gjøre så veldig mye med. Kanskje det er det som ligger bak, sier Gurholt.

– Vi hadde ønsket å gjøre tiltak så alle kunne bli fornøyde, men jeg ser ikke at det er mulig i denne settingen.

Jeg er redd brua faller fra hverandre bit for bit. Grethe Løvsjø Rohde / NRK

Ingen vektkontroll

Breviksbrua er nå over 50 år gammel. Og nå fungerer den igjen som hovedvei mellom Oslo og Sørlandet, med opp mot 30.000 biler på veien hver dag. Bare lastebiler som er for høye for tunnelene må kjøre en annen vei, det er ingen vektkontroll.

Det bekymrer naboene under brua.

– De tyngste lastebilene lager mest støy og mest bevegelse i brua. I mitt hode, i hvert fall, gjør slike biler brua mer usikker. Jeg er redd brua faller fra hverandre bit for bit, sier Rohde.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang når det gjelder bæreevnen til brua og holdbarheten til konstruksjonen. Ut fra de beregningene som er gjort, så har vi fått klar beskjed om at dette er trygt. Brua ramler ikke ned, sier Gurholt.

– Men det er klart at det ikke er bra at fugene knekker, og det må vi ta tak i. Men det har ikke noe med bruas bæreevne å gjøre, sier seksjonslederen i Statens vegvesen.