– Nå må vi bruke fløyta en gang til på den seilbåten. Han setter seg i en veldig farlig situasjon ved å legge seg så nær. De kan få motorstopp. Alt kan skje. Jeg greier ikke å stoppe.

Losformann ved Brevik losstasjon, Ole Kristian Rønningen, er i ferd med å lose lasteskipet «Champion tide» fra industriområdet på Herøya i Porsgrunn, ut på åpent hav.

Årlig går 9000 gasstankere og store lasteskip, ofte med farlig last, inn og ut til tungindustrien i området.

Ekstrem sommertrafikk

Samtidig som fritidsbåtene blir flere, større og raskere, har årets sommervarme skapt ekstreme tilstander.

Losformann ved Brevik losstasjon, Ole Kristian Rønningen ber båtførere vise mer hensyn og aktsomhet på sjøen. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Vi bruker fløyta hver eneste dag. Vi bruker den ganske tidlig for å ikke komme i en farlig situasjon. På det meste har jeg brukt fløyta 10 ganger på én tur, gjerne tre og fire ganger på samme båt fordi den ikke flytter seg, sier Rønningen.

Store skip, små marginer

– De venter i det lengste med å styre unna. I verste konsekvens risikerer vi å kjøre over dem, sier losformannen.

De fleste andre båter på sjøen blir små i forhold til det nesten 200 meter lange lasteskipet på 46 000 tonn. I møte med småbåter som ikke viser hensyn, har store skip som dette ingenting å gå på.

– Jeg er nødt til å ha styrefart på rundt sju knop, og med en båt som dette må jeg ha i hvert fall en kilometer for å stoppe.

Skipet, som er lastet med flytende gjødsel, skal til Nederland og videre til California. Men før det kommer så langt skal skipet ut gjennom trange fjorder i et av Norges mest trafikkerte farvann.

– Småbåtførerne har sikkert kunnskap, men det vet jo ikke jeg. Mange kjører også med kalesja oppe, hører på musikk og kjører uten å se rundt seg.

Bør ta mer hensyn

Frank Rune Evensen er på båtferie. Han mener det er avgjørende at nyttekjøretøy får komme fram. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Per Einar Johnsen, sjef ved sjøtrafikksentralen i Brevik, bekrefter at hensynsløs småbåtkjøring er et problem langs hele norskekysten.

– Småbåtene bør ta mer hensyn til nyttefartøy. Du er ansvarlig, selv om du kjører en liten båt, sier han.

Terje Pettersen sier at han alltid viker for større båter. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Sjømannen Frank Rune Evensen fra Sandefjord er på ferie i båten sin. Han tror folk mangler kunnskap.

– Det handler om uvitenhet. Det tar lang tid å stoppe og snu så store båter, og det tror jeg ikke folk er klar over.



Terje Pettersen fra Skien låner båt og hytte en uke i året, men vet godt hva han må gjøre i møte med store skip.

– Det er litt rart at folk ikke viker for de store skipene, for når du sitter i en liten båt vet du jo hvem som taper.